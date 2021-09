Ab Donnerstag legt die Lokführer-Gewerkschaft GDL zahlreiche Zugstrecken lahm. Auch wenn im Landkreis Gifhorn Erixx und Enno nicht betroffen sind, so hat der Fahrgastverband Pro Bahn doch große Sorgen, welche Folgen der Streik auch für den Kreis Gifhorn haben kann. Die AZ hat zusammengetragen, was Bahnreisende in den nächsten Tagen beachten müssen.