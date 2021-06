Gifhorn

Mit dem Rad mitten durch die Fußgängerzone fahren: Gifhorn wagt diesen Schritt als Modellversuch. Er dauert bis zum 30. November an. Ein erstes Meinungsbild will die Stadt jedoch schon in diesem Monat einholen. Ein Fragenkatalog ist inzwischen in Vorbereitung.

„Wir sind an dem Thema dran“, versichert Dr. Rainer Mühlnickel vom beauftragten Planungsbüro BÖREGIO aus Braunschweig. Mit seinem Team – es hat inzwischen auch das Radverkehrskonzept für Gifhorn fertiggestellt – erarbeitet Mühlnickel derzeit einen Fragenkatalog zum Fuzo-Radeln. „Das erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt“, so der Diplom-Ingenieur. Oliver Bley vom Fachbereich Stadtplanung und auch Bürgermeister Matthias Nerlich seien in das Projekt eingebunden.

Vierwöchige Laufzeit

„Unser Ziel ist es, dass die erste Befragung der Gifhornerinnen und Gifhorner ab dem 15. Juni läuft“, so Mühlnickel. Die Meinung zu dem am 1. Juni angelaufenen Modellversuch werde dann online und auch in den Printmedien abgefragt. „Als Laufzeit für die Befragung ist ein Zeitraum von vier Wochen vorgesehen – Ergebnisse werden wir dann Ende Juli haben“, ist der Experte für Stadt- und Regionalentwicklung optimistisch. Bei dieser ersten Befragung gehe es darum, der Politik und Verwaltung ein repräsentatives Bild zu präsentieren. „Das ist eine sehr spannende Sache, denn wir haben schon am ersten Tag festgestellt, dass die Meinungen weit auseinandergehen“, so Mühlnickel.

Weitere Befragung nach Testphase

Bei einer Befragung soll’s jedoch nicht bleiben. „Einen weiteren Fragenkatalog werden wir zum Projektende auf den Weg bringen“, kündigt Mühlnickel an. Während der halbjährigen Testphase würden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Büros immer wieder das Geschehen in Gifhorns Fußgängerzone beobachten. „Zudem gibt es verschiedene Arbeitskreis-Sitzungen, denn das ist im Rahmen der Bürgerbeteiligung von großer Bedeutung“, weiß Mühlnickel.

Gesprächsrunden werde es unter anderem auch mit dem Einzelhandel geben. „Um festzustellen, ob durch das Rad-Projekt mehr Kundinnen und Kunden in die Läden gekommen sind“, erklärt der Diplom-Ingenieur. Aus diesem Grund seien in der Fußgängerzone an verschiedenen Stellen auch zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen worden. „Ich bin mir sicher, dass der Einzelhandel profitiert“, verweist Dr. Rainer Mühlnickel auf Untersuchungen, die es bereits in anderen Städten gegeben habe.

Gute Kooperation mit der Stadt

Der Planungsbüro-Chef gibt ein dickes Lob an die Verwaltung weiter. „Die Verantwortlichen im Rathaus haben die für das Projekt notwendigen Maßnahmen bereits im Vorfeld umgesetzt“, verweist Mühlnickel auf die Neuordnung der Parkplätze – längs statt quer – in Höhe der Aller-Zeitung und der Buchhandlung Dänzer. „Diese Zusammenarbeit klappt nicht in allen Kommunen so reibungslos“, so Mühlnickel. Eine gute Kooperation gebe es auch mit der Gifhorner Polizei.

Sechs große Aufsteller und mehrere Banner weisen seit Monatsbeginn auf den Radel-Modellversuch hin. „Lediglich an zwei Stellen müssen Plakate etwas umgehängt werden, um besser sichtbar zu sein“, hat Mühlnickel nicht viel zu kritisieren.

Von Uwe Stadtlich