Fuzo-Bummel ohne Maske: Gifhorn freut sich drauf

Gifhorn

Weniger Corona-Fälle und ein sinkendes Infektionsrisiko: Darum kann beim Bummeln durch Gifhorns Fußgängerzone auf die Maske verzichtet werden. Die Regelung gilt ab dem 30. Mai – betrifft jedoch nicht den Wochenmarkt und das Schlangestehen vor Geschäften. Kundschaft und Geschäftswelt finden es überwiegend klasse. Die AZ hat sich am Samstag in der Innenstadt umgehört.

„Die Menschen werden sich durch diese Lockerung freier fühlen“, steht für Eis-Verkäufer Sabatino Grasso fest. Der Italiener, der mit seinem Verkaufsstand und seiner Eismaschine seit Jahren vor dem Ceka-Kaufhaus zu finden ist, erhofft sich durch die Lockerung eine Belebung seines Geschäftes. „Ich werde die Maske jedoch weiter tragen“, sagt Grasso, der erst eine Schutzimpfung erhalten hat.

Hoffnung auf mehr Impulskäufe

„Es ist ein erster Schritt zurück in das normale Leben“, freut Maike Galipp-Le Hanne, Geschäftsführerin des Schuhhauses Galipp, über die vom Landkreis auf den Weg gebrachte Lockerung. „Mehr Menschen werden wieder ohne Maske durch Gifhorns Fußgängerzone bummeln – dadurch wird es hoffentlich auch zu mehr Impulskäufen kommen“, wünscht sich die Unternehmerin eine Belebung des Innenstadt-Einkaufsgeschäfts.

Hier gilt die Maskenpflicht vorerst weiter: Auf dem Wochenmakrt muss der Mund- und Nasenschutz noch getragen werden. Die Stadt will aufklären und informieren. Quelle: Lea Rebuschat

Bauingenieur Werner Tietge aus Gamsen freut sich beim Spaziergang durch die Fußgängerzone darauf, endlich wieder frei atmen zu können. „Es herrscht dann keine gespenstische Atmosphäre mehr und man schaut endlich wieder in die Gesichter der Menschen“, so Tietge. Trotzdem mache die Maske weiter Sinn. „Überall dort wo es eng ist und auch in geschlossenen Räumen“, steht für den Gamsener fest.

Eine richtige Entscheidung

Udo von Ey, Schütte-Chef und Vorsitzender der City-Gemeinschaft Gifhorn (CGG), spricht von einer guten Entscheidung. „Die Lockerung ist generell richtig, denn unter freiem Himmel ist das Ansteckungsrisiko gering“, so von Ey. Zudem gebe es in der Fußgängerzone ausreichend Platz, um Abstand einzuhalten und sich aus dem Weg zu gehen. Die Tatsache, dass die Maskenpflicht an Markttagen weiter greift, hält der Unternehmer für richtig. „Da treffen viele Leute aufeinander und es ist ziemlich eng.“

Bonbon für die Wählerschaft

Ernst-Dieter Prilop, begeisterter Segler und Ausbilder beim Wassersport-Club Gifhorn, hält von der Lockerung nicht viel. „Beim Markt und dem Betreten von Läden die Maske auf, dann wieder die Maske ab – das wird bei den Leuten zu Irritationen führen“, glaubt Prilop. Er sieht in der Lockerung nur einen „Bonbon für die Wählerinnen und Wähler“, die im September ihr Kreuz machen müssen.

Aufklären und mit den Menschen ins Gespräch kommen: Das kündigt Erste Stadträtin Kerstin Meyer für die nächsten Tage an, um die Gifhornerinnen und Gifhorner in der „Masken-Umstellungsphase“ über die geltenden Regeln zu informieren und sie damit vertraut zu machen. Das Außendienst-Team des Ordnungsamtes werde diese Aufgabe übernehmen, so Gifhorns stellvertretende Verwaltungschefin.

Von Uwe Stadtlich