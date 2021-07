Gifhorn

Vor dem Langen Jammer geht Denise Lingröns gerade das Herz auf. Einen langen Jammer nach Monaten der Corona-Einschränkungen hatten ihre Söhne Hannes (5) und Henri (2) zur Genüge, doch am Fuße des historischen Gebäudes mit diesem Namen in der Gifhorner Fußgängerzone erleben die Jungen gerade etwas Zerstreuung mit Gabelstaplern im Miniformat. Möglich macht das die Sommer-Meile, die noch bis Samstag läuft.

An mehreren Stellen in der Fußgängerzone sind viele kleinere und größere Spiel- und Spaßaktionen aufgebaut. „Ich finde das super“, sagt die Mutter aus Weyhausen. „Weil man so lange auf vieles verzichten musste.“ Zwar durften ihre Kinder in Krippe und Kindergarten, doch mit ihren Freunden durften sie sich lange Zeit nicht treffen. „Man hat gemerkt, dass sie nicht mehr wussten, was sie machen sollten.“ Nun treten sie in den Mini-Gabelstaplern in die Pedale und schieben Mini-Paletten hin und her. „Es ist etwas ganz Einfaches, und es macht ihnen Spaß“, sagt Lingröns über diese Spielstation.

Zur Galerie Spiel und Spaß in der Gifhorner Innenstadt: Noch bis Samstag läuft in der Fußgängerzone die Sommer-Meile, die gerade Kindern viele Anlaufstationen bietet.

Am Ceka-Brunnen freut sich Flutra Ristemi aus Gifhorn mit ihrem Sohn Esan (6). Der schippert gerade mit einem Miniboot über einen Pool vor der Volksbank-Filiale. Das sei wenigstens mal was anderes als immer nur Sand auf dem Spielplatz. „Wasser lieben sie“, sagt die Gifhornerin mit Blick auf die vergnügten Kinder. Auch Alexander Reimann aus Vollbüttel hat seinen Jamie Elias (6) in so ein Boot gesetzt. Er ist gezielt nach Gifhorn wegen der Sommer-Meile gekommen. „Mal was Schönes für Kinder in Corona-Zeiten.“ Und das zum Nulltarif.

Mediziner: So wichtig ist Spaß für die Kinder gerade jetzt

Solche Zerstreuung in dieser lang anhaltenden Pandemie ist wichtig für Kinder. Psychologen der Medizinischen Hochschule Hannover finden gerade mit einer Studie im Hanno-Park heraus, dass Bewegung, Sport und Spaß auf einem Rummel für die Kinderseele Balsam ist. Auch Dr. Klaus-Achim Ehlers, Hausarzt und Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Gifhorn, findet, dass Eltern ihren Kindern diese Zerstreuung gönnen sollten.

Eigene Beobachtungen und Erfahrungsaustausch im Kollegenkreis zeigen Ehlers, dass vor allem Kinder Leidtragende der Pandemie sind. „Ich sehe, dass sie vereinsamt sind.“ Über Monate kein Kontakt zu Freunden, Probleme beim Schulunterricht, Angst vor Ansteckung: „Die Kinder leiden massiv unter Corona.“ Da sei ein bisschen Spiel und Spaß in der Innenstadt eine gute Abwechslung vom Alltag. Auch unter Gesichtspunkten des Infektionsschutzes hat Ehlers in diesen Tagen keine Einwände: „Wir sind jetzt gerade in einer Situation, wo ich sage, das können wir uns leisten.“

Sommer-Meile: Das weitere Programm Freitag, 16. Juli: Lebenshilfe Steinweg 10: Sun- and- Fun-Aktionen für Kinder von 11 bis 18 Uhr MTV Gifhorn: Mini-Kicker am Steinweg Höhe 33 von 15 bis 17 Uhr Jugendförderung der Stadt Gifhorn: Tischkicker und Kreativangebot für Kinder an der Sandmühlenbrücke (neben Dolomiti) von 14 bis 18 Uhr Gifhorner Bündnis für Familie: Info- und Mitmachstand am Steinweg Höhe 31 von 11 bis 8 Uhr. Mit dabei: sind von 11 bis 14:30 Uhr Frauenzentrum, Awo-Selbsthilfe-Kontaktstelle, Behindertenbeirat, Diakonisches Werk- mit dem Wellcome-Team, Beratungsstelle LifeConcepts sowie von 14.30 bis 18 Uhr Mehrgenerationenhaus, Familienbüro mit Kindertagespflege und Kinderschutzbund Quadro-Bungee-Jumper und Power-Paddler vor der Volksbank von 14 bis 18 Uhr AZ-Glücksrad vor Ceka von 14 bis 18 Uhr Samstag, 17. Juli: Quad-Kinder: Eine Runde mit einem Quad mitfahren, Treffpunkt am Lehrerparkplatz der Freiherr-vom-Stein-Schule ab 9 Uhr Lebenshilfe Steinweg 10: Sun- and- Fun-Aktionen für Kinder von 11 bis 15 Uhr MTV Gifhorn: Rollkunstläuferinnen und -läufer am CeKa-Brunnen von 10 bis 14 Uhr Quadro-Bungee-Jumper und Power-Paddler vor der Volksbank von 11 bis 16 Uhr AZ-Glücksrad vor Ceka von 10 bis 16 Uhr

Am Samstag mit dem Quad durch die Stadt knattern

Noch bis Samstag stellen die Stadt Gifhorn, ihre Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft und die City-Gemeinschaft gemeinsam mit weiteren Partnern die Sommer-Meile auf die Beine. Höhepunkt wird am Samstag eine Mitfahrgelegenheit auf einem Quad durch die Innenstadt sein.

Von Dirk Reitmeister