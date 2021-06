Gifhorn

Was für eine Zitterpartie: Erst kurz vor Spielschluss erlöste die Löw-Elf die deutschen Fußballfans und schoss sich mit dem 2:2 gegen Ungarn ins Achtelfinale der Fußball-EM. Das hätten die meisten Gifhorner Fußballfans so nicht erwartet. Erst spät konnten die Fans in den Kneipen gemeinsam jubeln. Ein sonst in Gifhorn üblicher Autokorso fand nicht statt, vereinzelt fuhren Autofahrer hupend durch die Innenstadt.

Die Prognosen vor Spielbeginn waren sehr optimistisch

Voller Optimismus starteten die Gifhorner in den Abend, einige von ihnen beim gemeinsamen Mitfiebern in den Kneipen. In der Cappucabana etwa war Michael Landsmann kurz vor Anpfiff noch sicher: „Wir gewinnen 3:0.“ Da konnte er noch nicht ahnen, dass schon zehn Minuten nach Spielbeginn mit dem ungarischen Treffer dieser Wunsch dahin war. Und erst recht, welche Achterbahn der Gefühle ihm der Spielverlauf bescheren würde.

Zur Galerie Stippvisite im H1 und in der Cappucabana: Viele Fans fieberten am Mittwochabend in den Kneipen mit der DFB-Elf mit.

Aylin Albrecht und Karen Metzner hatten sich Schwarz-Rot-Gold auf die Wangen geschminkt. „Wenn Deutschland spielt, sind wir Fußballfans“, sagten sie. Auch Manuel und Melanie Klinger aus Wilsche kamen in Gifhorns Strandbar. „Eine gute Location, um das Spiel zu sehen“, sagten beide. Dass sie in DFB-Trikots kamen, sei für sie ein Muss.

Regenbogen-Verbot der UEFA in der Kritik

Im Biergarten des H 1 verfolgten Harald Hellmich, Stefan Lehmann und Johanna von Garrel gemeinsam das EM-Spiel gegen Ungarn. Das Trio war sich einig: Deutschland gewinnt. Eine klare Meinung zur seit Tagen schwelenden Diskussion, ob das Münchener Stadion als Zeichen von Diversität in Regenbogenfarben strahlen darf, hatten alle. „Schade, dass die UEFA das nicht erlaubt hat. Aber die vielen Reaktionen in Deutschland waren gut.“

Von Andrea Posselt