Gifhorn

Am Freitag, 11. Juni, geht’s los mit der Fußball-EM. Public Viewing im großen Stil scheitert am Corona-Virus – aber in Gifhorn können sich Fans zumindest im kleineren Kreis treffen und die Spiele in Kneipen oder Strandbars gemeinsam ansehen, mitfeiern oder -trauern, jubeln oder weinen. Nach aktuellem Stand der Corona-Regeln dürfen zehn Personen aus drei Haushalten an einem Tisch sitzen. Bis zum Erreichen des Sitzplatzes gilt eine Masken-Pflicht. Hier ein paar Möglichkeiten:

Im H1 im Steinweg in Gifhorn zeigt Wirt Holger Hirsch die Fußball-Spiele an der Schiebetür, sodass die draußen sitzenden Gäste die Partien sehen können. Zu jedem Spiel gibt’s kleine Specials, zum Beispiel beim Spiel Deutschland gegen Frankreich am Dienstag, 15. Juni, Pernod.

In Georgia’s Taverne – früher SV-Sportgaststätte –, Eyßelheide 1, werden alle EM-Spiele übertragen.

Ebenso laufen sämtliche Spiele in der Latino-Bar am Calberlaher Damm, gut zu sehen von der überdachten Terrasse aus.

Auch die Gifhorner Strandbar Cappucabana zeigt EM-Spiele – sämtliche Deutschland-Partien und ausgewählte Top-Spiele. Welche das sind, wird zuvor auf der Facebook-Seite gepostet.

Ebenfalls an der frischen Luft bietet das Strandgut am Tankumsee ein Fußball-Fest: Alle Spiele der EM werden live auf der großen LED-Wand und auf allen Monitoren übertragen. Bei den Deutschland-Spielen – das erste ist das Spiel am Dienstag, 15. Juni, ab 21 Uhr gegen Frankreich, weitere folgen am Samstag, 19. Juni, gegen Portugal und am Mittwoch, 23. Juni, gegen Ungarn – gibt es ein großes Grill-BBQ dazu. Tische können unter Reservierung@strandgut-tankumsee.de gebucht werden.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Von Christina Rudert