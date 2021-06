Fußball-EM: Gifhorn ist von einer Reisewelle zu den Spielorten weit entfernt

Gifhorn

Die Fußball-Europameisterschaft startet am Freitag mit der Begegnung Türkei gegen Italien – das erste Spiel mit deutscher Beteiligung findet am Dienstag, 15. Juni, statt. Das Team tritt dann gegen den amtierenden Fußballweltmeister Frankreich an. Doch mit Gifhorner Beteiligung auf den wegen Corona ohnehin nur spärlich besetzten Zuschauerrängen könnte es diesmal knapp werden. Die Reisebüros melden: Kein Interesse an Reiseangeboten im Zusammenhang mit der EM.

Barbara Nesemann vom gleichnamigen Reisebüro hat sonst immer Nachfrage zu sportlichen Großveranstaltungen. „Die Leute kommen und sagen: Wir haben ein Ticket, jetzt brauchen wir die Reise dazu.“ In diesem Jahr – nichts. „Wir haben bisher keine Reise im Zusammenhang mit der EM verkauft. Sonst geht aber alles in Europa.“

Mit „alles“ meint sie unter anderem Spanien, die Türkei, Griechenland: Die Nachfrage nach Urlaub im europäischen Ausland ist da. „Aber die Leute sind weg vom Fußball. Die wollen lieber essen, trinken, baden“, sagt Barbara Nesemann. Ein Trend, den andere Reisebüros im Landkreis bestätigen.

Von Thorsten Behrens