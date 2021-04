Gifhorn

Ohne große Aufregung erlebt Gifhorn in seiner Gartenstadt gerade eine Premiere. Dort saniert die Stadt die erste Anwohnerstraße, ohne Straßenausbaubeiträge zu erheben. Der damals heiß umstrittene, ganz anderen Staub aufwirbelnde Fuhrenkamp ist an der Reihe. Die Bauarbeiten haben auch Auswirkungen auf den Verkehr im ganzen Quartier.

Wer vom Einkaufszentrum an der Braunschweiger Straße oder vom Jobcenter kommend den Ribbesbütteler Weg in Richtung Freitagsmoor eingeschlagen hat, gerät weiter südlich an Umleitungswegweiser und Straßensperrungen. Der Ribbesbütteler Weg ist ab der Sandstraße für den Autoverkehr gesperrt, allein Fußgänger und Radfahrer kommen bis zum Freitagsmoor weiter. Grund sind die Baggerarbeiten in der dort einmündenden Straße Fuhrenkamp.

Es ist der erste Ausbau nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge: Die Stadt Gifhorn erneuert den Fuhrenkamp, was auch Auswirkungen auf den Verkehr auf dem Ribbesbütteler Weg hat.

Das ist jene Straße, in der unter anderem Wilhelm Bürsing (96) wohnt, der sich wegen der Straßenausbaubeiträge vor mehr als einem Jahr auf die Hinterbeine gestellt hatte. Der Fuhrenkamp-Anwohner der ersten Stunde sollte nämlich zum zweiten Mal für den Ausbau der Straße zahlen.

Wehrten sich gegen die Straßenausbaubeiträge: Wilhelm und Irmgard Bürsing aus dem Fuhrenkamp, der jetzt ausgebaut wird – ohne dass die beiden Senioren dafür noch einmal bezahlen müssen. Quelle: Sebastian Preuß

Aber nicht mit ihm, er schloss sich der Initiative gegen Straßenausbaubeiträge an. In Folge des Berichts der AZ darüber gab er auch einem NDR-Fernsehteam ein Interview. Der Anfang vom Ende der Straßenausbaubeiträge in Gifhorn: Die kippten im Frühjahr 2020 während einer denkwürdigen Sitzung des Rates der Stadt in der Stadthalle.

Bauarbeiten laufen: Das ist bislang passiert

Weniger Aufsehen nun in diesem Jahr, die Arbeiten am Fuhrenkamp laufen. „Der Schmutzwasserkanal im Fuhrenkamp wurde zu einem großen Teil fertiggestellt“, berichtet Christian Schnur vom Büro des Bürgermeisters zum Sachstand der Arbeiten. „Hiernach erfolgt die Neuverlegung des Niederschlagwasserkanals und der Hausanschlüsse. Nach Fertigstellung der Kanalbauarbeiten wird mit dem Straßenbau begonnen.“

Was der Fuhrenkamp mit Feldstraße und Am Quälberg gemein hat Ist der Fuhrenkamp die erste Anliegerstraße, die ohne Straßenausbaubeiträge für Anwohner ausgebaut wird? „Der Ausbau der Straße Fuhrenkamp ist die erste Maßnahme, mit der nach Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung begonnen wurde“, sagt Christian Schnur vom Büro des Bürgermeisters. Doch es ist nicht die erste Straße, deren Anwohner nicht mehr heran gezogen werden. Schnur: „Bei den Straßen Am Quälberg und Feldstraße ist die Beitragspflicht zum Zeitpunkt der Aufhebung noch nicht entstanden, sodass diese ebenfalls nicht nach der Straßenausbaubeitragssatzung abgerechnet werden.“ Welche weiteren Anliegerstraßen werden wann in diesem Jahr in der Stadt Gifhorn ausgebaut? Schnur: „Ende Mai beginnt der Ausbau der Freiherr-vom-Stein-Straße.“

Auswirkungen auf den Verkehr in der ganzen Siedlung

Seit dem Baustart komme es in dem Bereich zu Straßensperrungen, so Schnur weiter. Der Ribbesbütteler Weg sei von der Sandstraße bis Im Freitagsmoor und der Fuhrenkamp über die gesamte Länge wegen des Straßen- und Kanalbaus gesperrt. Fußgänger und Radfahrer könnten passieren. Die Umleitung laufe über Braunschweiger Straße und Winkeler Straße. Die Straße Im Freitagsmoor wird im weiteren Bauablauf in Teilen gesperrt, geplant ist die Sperrung im Wechsel mit der Freigabe der Straße Fuhrenkamp.

Der Fuhrenkamp soll im Sommer fertig sein. Die Kosten für den Straßenbau schätzt die Stadt auf etwa 260 000 Euro.

Von Dirk Reitmeister