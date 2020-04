Fürs prima Klima: Frischhaltetücher mit Bienenwachs

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Die letzte von fünf Wochen in Corona-Isolation neigt sich dem Ende zu. Ideen, wie wir die freie Zeit ohne Schule und Kindergarten nutzen können, haben wir zum Glück immer noch genug. Und das ist gut, denn unsere Situation wird sich vorerst nicht ändern. Es ist schon etwas sonderbar, wie sich unser gesellschaftliches Miteinander verändert hat. Aber auch, wenn es nicht immer leicht ist, genießen wir es – uns als Familie eröffnen sich so viele neue Perspektiven. Für alle, die diese Zeit nutzen wollen, um vielleicht auch in Sachen Umweltbewusstsein etwas zu verändern, haben Leni und Mats heute einen ganz besonderen Basteltipp: Wir stellen Frischhaltetücher mit Bienenwachs her.

Aus bunten Stoffen und naturreinem Bienenwachs kann man ganz einfach wiederverwertbare Frischeabdeckungen herstellen. Quelle: Janine Kluge

Alufolie und Frischhaltefolie sind echte Umweltsünden. „Die schwimmt dann im Ozean“, weiß auch schon Mats. „Und sie löst sich nicht auf“, ergänzt Leni. Was die Kleinsten bereits wissen, ist uns eigentlich ja allen bewusst. Und doch sind diese Folien noch immer in einem Großteil unserer Haushalte fester Bestandteil. Höchste Zeit, das zu ändern. In vielen Drogerie-Geschäften sind fertige Wachstücher bereits erhältlich. Dabei lassen sie sich auch ganz einfach selbst herstellen. Leni und Mats zeigen, wie es geht.

Stoffe, Bienenwachs und ein Bügeleisen sind die wichtigsten „Zutaten“ für das Herstellen der wiederverwertbaren Frischhaltetücher. Quelle: Janine Kluge

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bienenwachstücher herzustellen. Wir nutzen dazu (möglichst dünne) Stoffe aus Bio-Baumwolle und reines, sauberes Wachs aus Naturbau von einer tollen Imker-Mama meines Vertrauens, die im Alpenvorland mit ihrer Familie eine Imkerei führt. Es ist wirklich wichtig, gutes, unbelastetes Bienenwachs zu kaufen. Einfach mal beim Imker des Vertrauens nachfragen. Etwa 50 Gramm benötigt man für drei mittelgroße Tücher. Weitere Utensilien: eine Schere, Topf und Herd, Schüssel, Pinsel, Backpapier und ein Bügeleisen. Außerdem wichtig: Zeitungspapier als Arbeitsunterlage! Und so geht’s:

Schritt 1: Stoff auf die gewünschte Größe zuschneiden und anschließend glattbügeln.

Leni schneidet die Stoffe auf die gewünschte Größe zu. Quelle: Janine Kluge

Schritt 2: Das Bienenwachs in einer Schüssel im Topf im Wasserbad verflüssigen. Parallel die Arbeitsfläche mit Zeitungspapier abdecken.

Schritt 3: Backpapier ausbreiten, darauf den Stoff legen. Nun das Stofftuch mit dem flüssigen Wachs gleichmäßig einpinseln (Achtung! Nicht den teuren Küchenpinsel verwenden – das Wachs lässt sich später nur schwer wieder vom Pinsel entfernen).

Mats trägt vorsichtig das flüssige Wachs auf den Stoff auf. Quelle: Janine Kluge

Schritt 4: Das eingepinselte Tuch nun mit einer weiteren Lage Backpapier abdecken. Jetzt kommt das Bügeleisen zum Einsatz: Bei mittlerer Hitze über das Backpapier bügeln. Durch die Hitze nimmt der Stoff das flüssige Wachs auf. Tipp beim Basteln mit Kindern: Am besten noch ein altes Küchentuch darüber legen, um das Bügeleisen zu schützen. Das Wachs bleibt bei kleinen Kindern nicht unbedingt nur dort, wo es hingehört.

Schritt 5: Das gebügelte Tuch kurz abkühlen lassen, dann vom Backpapier lösen. Bei Bedarf die Ränder mit einer Schere begradigen – fertig! Wer geschickt an der Nähmaschine ist, kann aus den fertigen Tüchern auch Frischhalte-Beutel nähen (von uns allerdings noch nicht getestet).

Das Ergebnis: Die Arbeit hat sich gelohnt. Quelle: Janine Kluge

Also nur fünf kleine Schritte zu umweltbewussten Frischaltetüchern. „Sie sehen auch viel hübscher aus“, findet Leni. Da hat sie recht. Wir nutzen die Tücher, um angeschnittene Gurken frisch zu halten oder um Kuchenbleche oder Aufläufe abzudecken. Außerdem eigenen sie sich toll, um Käsestücke darin frisch zu halten. Die Anwendungsgebiete sind unendlich. Einfach mal ausprobieren. Viel Freude dabei!

Wachstücher: Anwendung und Pflege Bienenwachstücher sind nicht nur wegen des Materials eine tolle Alternative zur Frischhalte- und Alufolie. Sie punkten besonders, da sie wiederverwertbar sind. Doch wie bekomme ich sie in die gewünschte Passform? Und wie werden die Tücher gepflegt? Anwendung: Wachs wird unter Hitze weich. Das Tuch also einfach einige Sekunden in der Hand erwärmen, und schon lässt es sich ganz einfach falten oder über ein Gefäß stülpen. Heißt aber auch: Große Hitze unbedingt meiden! Wachs schmilzt bei etwa 60 Grad, deshalb sollte das Tuch nicht zu heiß werden (etwa heiße Bleche). Pflege: Wenn ein Tuch schmutzig ist, kann es ganz einfach mit kaltem Wasser abgewaschen werden. Je nach Verschmutzung kann auch ein Schwamm und etwas Spülmittel zum Säubern verwendet werden. Haltbarkeit: Wachs kann nach einer Weile porös werden, oder Kratzer sind auf dem Tuch entstanden. Das ist jedoch kein Grund, das Tuch zu entsorgen. Einfach bei 90 Grad im Backofen (auf Backpapier) erhitzen, das Wachs verteilt sich wieder, und das Frischhaltetuch ist wie neu.

Von Janine Kluge