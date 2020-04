Für saubere Hände: Selbstgemachte Seife

Peine/Gifhorn/Wolfsburg

Knapp drei Wochen Corona-Isolation – und oberstes Gebot ist von Anfang an: ganz, ganz viel Händewaschen. Anfangs tönte noch ein begeistertes „Happy Birthday“ aus dem Badezimmer, wenn Leni und Mats ihre Hände wuschen. Nun kann ich mich schon darüber freuen, wenn sie es noch zwei Mal summen, damit sie auf die empfohlenen 30 Sekunden Waschzeit kommen. Es muss also ein neuer Anreiz her: selbst gemachte Seife.

Ich gebe zu, Seife herzustellen ist Neuland für uns. Und eins vorweg: Ich habe es mir im wahrsten Sinne des Wortes „sauberer“ vorgestellt. Mein wichtigster Tipp also: beim Nachmachen unbedingt eine saugfähige Unterlage, zum Beispiel alte Zeitungen oder Ähnliches, verwenden. Große Mengen Seifenlauge vom Küchentisch zu wischen macht zwar ein tiefenreines Möbelstück, dafür aber auch eine leicht genervte Mutter.

Öle und Gewürze: Seifen können beliebig gemischt werden

Doch den Kindern macht die Seifen-Produktion großen Spaß. Und mir schließlich auch. Zunächst hobeln Mats und Leni verschiedene Naturseifen mit einer Küchenreibe klein. Wir haben vier Sorten gewählt, so dass wir auch vier natürliche Farben haben. Wer weitere oder kräftigere Farben herstellen möchte, kann die Masse mit Lebensmittelfarbe einfärben.

Weitere Dinge, die benötigt werden: lauwarmes Wasser in einem Zerstäuber, Schalen, Keksausstecher und optional ätherische Öle, Gewürze oder Blüten. Auch Eiswürfelförmchen wurden uns angepriesen. Die können wir nach unserem ersten Versuch aber nur bedingt empfehlen. Wenn, dann die Formen aus Silikon, aus denen sich die produzierten Seifenstücke leichter lösen lassen.

Seifenstücke, Küchenreibe und Ausstechformen sind die wichtigsten Materialien, die zum Herstellen eigener Seifen benötigt werden. Quelle: Janine Kluge

„Das sieht aus wie Käse“, stellt Mats fest, der mit Begeisterung die Seifenstücke feinhobelt. „Schmeckt aber nicht“, meint Leni. „Dafür duftet es total toll!“ Das stimmt. Auch einen Tag nach der Seifenproduktion liegt noch ein zarter Duft von Lavendel und Olive in der Luft. Könnte aber auch der tiefenreine Küchentisch sein. Wer weiß.

Leni und Mats reiben Seifenstücke in feine Späne. Quelle: Janine Kluge

Nach dem Hobeln mischen sich Leni und Mats nach Belieben aus den Spänen kleine Häufchen zusammen. Diese kneten sie dann in den Händen zu einer möglichst krümelfreien Masse. Dabei hilft fein dosiertes Wasser aus dem Zerstäuber. Immer zunächst nur ein bis zwei Sprühstöße dazu geben, bei Bedarf mehr. Eine glibberige Angelegenheit – die Kinder lieben es.

Kleine Seifentaler mit Blüten geschmückt

Aus der Masse formen Leni und Mats kleine Taler, die sie mit Blüten verzieren. Auch eine Eiswürfelschachtel in Diamant-Form wird bestückt – allerdings mit weniger Erfolg. Wir bekommen am nächsten Tag zwar irgendwie die hübschen Seifen wieder heraus, jedoch keine in der gewünschten Form. Unser Favorit: Ausstechformen, die sonst für Kekse genutzt werden, eigenen sich hervorragend. Selbst der dreijährige Mats drückt ohne Probleme die geschmeidige Masse in die Blümchen-Form. Hübsch sieht das aus.

Aus der Seifenmasse formen die Kinder Kugeln oder drücken sie in hübsche Ausstechformen. Quelle: Janine Kluge

Ein bis zwei Tage sollte man die Seifen in der Form lassen, erst dann vorsichtig herauslösen. Bis die Seifen (gerade größere Stücke) komplett durchgetrocknet sind, dauert es ein bis zwei Wochen. Wer also noch duftende Osterpräsente herstellen möchte, sollte kleinere Formen wählen.

Wir sind zufrieden: Leni hat die schönsten Seifenstücke bereits für die Verwandtschaft und für ihre Lehrerin reserviert. Die übrigen sind schon bei den Kindern in Gebrauch. Und so viel sei verraten: „Happy Birthday“ erklingt beim Händewaschen jetzt gar nicht mehr – sie sind umgeschwenkt auf „Zum Geburtstag viel Glück“.

Kinderleicht Seife herstellen Es gibt viele Wegen, Seifen selbst herzustellen. Die wohl kinderfreundlichste kommt ohne Schmelzen an heißen Töpfen aus und birgt dabei noch einen wunderbaren Matsch-Spaß. Hier eine schnelle Schritt-für Schritt-Anleitung. Seifenstücke mit einer Küchenreibe in Späne hobeln. Noch einfacher geht es mit fertigen Seifenflocken, die es im Kreativhandel zu kaufen gibt. Seifenspäne mit Wasser besprühen und Masse in der Hand kneten. Ist die Textur noch zu bröselig, mehr Wasser hinzugeben. Die weiche Masse in kleine Silikonformen oder Ausstechförmchen hineinkneten. Oder einfach frei in der Hand formen. Extra-Idee: Kleine Kugeln formen und einen Faden einarbeiten. So können die Seifen später im Bad aufgehängt werden. Wer mag, kann noch Lavendelblüten oder Gewürze (toll zur Weihnachtszeit!) einarbeiten. Auch ätherische Öle oder Parfümöle eignen sich. Dann aber bitte mit Einweghandschuhen arbeiten! Die geformten Seifen zum Aushärten über Nacht in der Form lassen. Für die weitere Trocknungszeit ein bis zwei Wochen einplanen. Verpackung gesucht? Vor allem kleine Organzasäckchen eigenen sich prima. Aber auch selbstgebastelte Pappschachteln setzen die hübschen Seifen gut in Szene. Wir haben diese tolle Idee im Internet auf naturseife-und-kosmetik.de gefunden.

Von Janine Kluge