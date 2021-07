Gifhorn

Die IG Metall fordert für die Gifhorner Niederlassung der Egger Kunststoffe GmbH & Co. KG die Einführung eines Tarifvertrages auf Basis der Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie in Niedersachsen. Sie kündigt in einer Pressemitteilung für die kommenden Wochen verstärkt Aktionen der Beschäftigten an, da sich Egger bislang weigere, mit der Gewerkschaft zu verhandeln.

Markus Wente von der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt kritisiert „40 Stunden die Woche, ein undurchsichtiges Eingruppierungssystem und viele freiwillige Zulagen, die zu unsicheren Einkommen und Nasenprämien führen“. Das führe zu massiver Unzufriedenheit der Beschäftigten, die sich zum Großteil in der IG Metall organisiert hätten.

Die Beschäftigten wollen ihre zukünftigen Arbeitsbedingungen mitgestalten

„Beschäftigte in anderen Betrieben des Wettbewerbs arbeiten nur 35 statt 40 Stunden die Woche. Hinzu kommen Gehälter im Verwaltungsbereich, die zum Teil bis zu 1000 Euro unter dem Tarifniveau liegen. Das bringt die Beschäftigten zu Recht dazu, ihre zukünftigen Arbeitsbedingungen entscheidend mitgestalten zu wollen“, sagt Wente.

„Wer noch nie im Dreischicht-Betrieb gearbeitet hat, kann es nur schwer nachvollziehen, aber die Arbeit geht auf die Knochen“, sagt Mehmet Yaman, zuständiger Betriebsbetreuer der IG Metall Wolfsburg vor Ort. Er kennt die Arbeitsbedingungen im Werk. Insbesondere das undurchsichtige Eingruppierungssystem und die unsicheren Zulagen, die jederzeit widerrufen werden können, führen zu Widerstand.

„Gemeinsam konnten Betriebsrat und IG Metall in den vergangenen Jahren bereits viele Verbesserungen in den täglichen Arbeitsbedingungen durchsetzen. Wir haben zum Beispiel ein völlig neues Schichtsystem eingeführt, was bereits zu Entlastung bei den Beschäftigten geführt hat. Jetzt geht die Mannschaft geschlossen den nächsten Schritt. Es wurde eine IG Metall-Tarifkommission gewählt und diese hat einen Beschluss gefasst: Sicherheit und Perspektive durch einen IG Metall Tarifvertrag“, so Yaman weiter.

Die 2019 begonnenen Gespräche wurden wegen Corona beendet

Einen Ansatz zu Verhandlungen zwischen IG Metall und Egger habe es 2019 bereits gegeben. „Corona hat dann alle Pläne über den Haufen geworfen“, so Wente. Jetzt solle dort wieder angesetzt werden, wo die Gespräche geendet hätten.

Von der AZ-Redaktion