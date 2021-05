Für die Mitarbeitenden des Gifhorner Impfzentrums gibt es 200 Tulpen

Gifhorn

Einen Blumengruß gab es jetzt im Rahmen der Aktion „Tulpen für Brot“ für die Mitarbeitenden des Gifhorner Impfzentrums in der Stadthalle. Insgesamt wurden 200 Blumen verteilt, und zwar vom Gifhorner Ortsverband der Grünen – zumindest eine kleine Anerkennung des Engagements der am Kampf gegen Corona Beteiligten.

Eigentlich sollten ja die Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe „Lernen am Fluss“ der Gifhorner Rischborn-Schule die Blumen verkaufen und den neuen Blumenbesitzern die Tulpen selbst in die Hand drücken. Etwa 500 Tulpenzwiebeln haben sie dafür im Herbst auf dem Gelände von Life Concepts in der Wilhelmstraße gepflanzt, um an der Aktion „Tulpen für Brot“, die unter der Schirmherrschaft von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil steht, teilzunehmen. Der Erlös aus dem Verkauf der Blumen geht unter anderem an die Welthungerhilfe sowie die Kinderkrebshilfe.

Corona erschwert den Tulpen-Verkauf

Eigentlich. Denn inzwischen sind aus den Blumenzwiebeln zwar Tulpen geworden, die für 70 Cent pro Stück verkauft werden könnten. Aber: „Da der Verkauf der Tulpen wegen Corona schwierig ist und die Tulpen jetzt aber gepflückt werden müssen, springen wir ein“, teilte Anke Klitzke, Sprecherin des Grünen-Ortsverbandes, mit. Denn die Aktion und das Engagement der Schülerinnen und Schüler sei toll.

„Damit die Schüler und Schülerinnen nicht um die Früchte ihrer Arbeit gebracht werden, haben wir von ihnen 200 Tulpen gekauft und weiter verschenkt. Mit dem kleinen Tulpengruß konnten wir den Mitarbeitenden des Impfzentrums vielleicht das Wochenende versüßen“, hofft Anke Klitzke von den Grünen. Damit haben die Rischborn-Schülerinnen und -Schüler bereits insgesamt rund 400 Tulpen verkauft.

„Die Mitarbeitenden des Impfzentrums leisten großartige Arbeit. Von vielen Gifhornern und Gifhornerinnen haben wir erfahren, wie gut sie sich aufgehoben fühlten. Das Impfen verlaufe reibungslos, freundlich und termingerecht. Diese Rückmeldungen finden wir so toll, dass wir auf die Idee kamen, gleichermaßen die Arbeit des Impfzentrums und das Engagement der Lerngruppe der Rischborn-Schule zu würdigen und zu unterstützen“, erklärte zur Begründung Klitzke. Gemeinsam mit der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Nicole Wockenfuß sowie – stellvertretend für die Lerngruppe „Lernen am Fluss“ – Ellen Simon übergab sie die Tulpen an Corinna Hirschfelder, stellvertretende Leiterin des Impfzentrums, sowie Dagmar Marcks-Lübberink, Geschäftsführerin der Stadthalle.

