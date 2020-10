Gifhorn

Sie lassen wieder die Nähnadeln glühen: Die Gifhornerin Christina Graumann hat zu Beginn der Corona-Krise gegen eine Spende Mundschutz genäht. Die Aktion zog Kreise, viele halfen mit. Der Erfolg neben dem Erleben von Solidarität – 4400 Euro für Hand in Hand für Kinder der Region. Nun soll’s weitergehen, dieses Mal für die Gifhorner Tafel. Weihnachtsgeschenke für Kinder der Tafel möchte Kreativtherapeutin Christina Graumann von den Spenden (mindestens vier Euro pro Maske) kaufen.

Weniger Spenden durch Corona erwartet

Tafel-Chefin Edeltraud Sack ist mehr als begeistert. Denn sie ahnt, dass in Corona-Zeiten die Spendenbereitschaft zu Weihnachten geringer als sonst ausfallen wird. „Was ja auch verständlich ist. Weihnachtsfeiern finden nicht statt, Schulen und Jugendorganisationen haben sonst immer viel gemacht – das können sie in diesem Jahr nicht.“

Geld- und Lebensmittelspenden sind stets willkommen

Dabei erschwert Corona schon jetzt die tägliche Arbeit an der Tafel. Frische Lebensmittel bekommt die Tafel selten. Zum Glück gab es da die Flüchtlingshilfe Papenteich, die 10 000 Euro für den Kauf von Lebensmitteln gab. „Das war ganz große klasse, denn wir hatten eine große Durststrecke, auch wegen der Hamsterkäufe.“ Wer übrigens mit einem Lebensmittelpaket helfen möchte, kann das Dienstag, Mittwoch und Freitag jeweils von 13 bis 18 Uhr bei der Tafel im Paulsumpf abgeben. „Bitte nicht einfach vor die Tür legen, wenn niemand da ist“, sagt Sack.

Auch Geld, das stets zweckgebunden verwendet wird, hilft den Ehrenamtlichen immer, die inzwischen 3400 bedürftigen Gifhorner mit Lebensmittel zu versorgen. Wegen Corona hat die Tafel einen Bringdienst eingerichtet. Dieser Personenkreis ist inzwischen auf rund 70 angewiesen. Für den Verein Mehrkosten und Mehraufwand. Und dann sind auch noch die Desinfektionsmittel und Handschuhe, die gekauft werden müssen. Der Innenraum der Tafel wird gerade umgebaut, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. „Kinder müssen noch draußen bleiben, die toben sonst hier“, schildert Sack die aktuelle Lage.

So kann man sich der Masken-Spendenaktion beteiligen

Da kommt die Nähaktion von Christina Graumann gerade recht als Signal, dass die Tafel auch in Corona-Zeiten nicht in Vergessenheit gerät. So funktioniert die Spendenaktion: Ab 5. Oktober können Gifhorner eine Stoff-Maske für mindestens vier Euro kaufen, die Summe geht zu 100 Prozent an die Weihnachtsgeschenkaktion der Tafel-Kinder. Der Verkauf findet statt montags und donnerstags von 17 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr in der Praxis von Christina Graumann, Nordhoffstraße 4, oder nach Vereinbarung unter Tel. (0 15 77) 8 95 97 80.

Von Andrea Posselt