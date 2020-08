Gifhorn

Die Nachricht kam am Freitag per Email: Noran Kaufmann, künstlerischer Leiter der außergewöhnlichen Produktion „ Nussknacker by DaRookies“ ist in der Kategorie „Innovatives Konzert des Jahres“ für den renommierten Opus Klassik Award (ehemals Echo) nominiert. Bei all der vielen TV-Erfahrung und den vielen Weltmeister-Erfolgen, die er mit verschiedenen Tanzhaus-Crews schon feierte – da blieb dem 34-Jährigen erst einmal die Spucke weg, als er das las. „Das ist eine Hausnummer. Für mich persönlich so etwas wie ein Ritterschlag“, freut er sich riesig über diesen Erfolg.

Die Inszenierung begeisterte schnell die Zuschauer

Zur Erinnerung: 2017 wagten Kaufmann und die international bekannte Breakdance-Crew DaRookies etwas Einzigartiges: Klassik trifft Breakdance – und das mit der Original-Musik des Nussknacker-Komponisten Peter Tschaikowsky. Die Idee zündete. Das Feuerwerk aus Ballett, Hiphop, Capoiera, Breakdance, klassischer Musik und Schauspiel feierte bislang bei den Tourneen ungeahnte Erfolge.

Anzeige

Als Choreograf durfte Kaufmann seiner Kreativität freien Lauf lassen

Der Gifhorner ist Choreograf des Stückes und teilt sich mit Monif Mohammed von den DaRookies die Aufgabe der künstlerischen Leitung. Damals sei er schon etwas erstaunt gewesen, dass er so maßgeblich die Inszenierung mitgestalten konnte. „Umso stolzer bin ich nun über die Nominierung.“ Um dann bescheiden hinzuzufügen, dass der bisherige Erfolg immer auch auf eine Gruppenleistung zurückzuführen sei. 2019 haben Kaufmann und DaRookies dann mit dem Wernigeroder Kammer-Orchester einen offiziellen Guiness Weltrekord für das größte Live-Crossover-Theaterstück mit über 4000 Zuschauern erreicht.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Die Verleihung des Opus Klassik Awards findet am 18. Oktober im Konzerthaus Berlin statt. Im letzten Jahr übertrug das ZDF die Show, die kein Geringerer als TV-Legende Thomas Gottschalk moderierte.

Erfolgreicher HipHopper: Mit seinen Tanzhaus-Crews hat Noran Kaufmann schon für viel Wirbel gesorgt. Quelle: Archiv

Der berühmte Pianist Igor Levit war Gast der Show. Wie es wohl ausgeht für den Gifhorner? Kaufmann hat die ebenfalls Nominierten schon angeschaut. Prognosen mag er nicht wagen. „Alleine die Nominierung ist für mich schon der größte Gewinn.“ Opus Klassik sei ja schließlich der frühere Echo-Preis. In diesen Zeiten, wo Künstler es wegen Corona schwer haben, solch eine Anerkennung zu bekommen – „das ist ein Riesending“.

Von Andrea Posselt