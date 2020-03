Für Hospizspende: Gudrun Kuhls verzichtet auf Geburtstagsgeschenke

Gifhorn

Große Freude bei Alexander Michel, Vorsitzender Vorstand der Hospizstiftung, als ihm Gudrun Kuhls aus Neubokel eine Spende über 2000 Euro überreicht.

Spende statt Geschenken

„Ich habe kurz vor Weihnachten meinen 70. Geburtstag gefeiert und in der Einladung darum gebeten, mir statt Geschenke, ein Geldbetrag zu schenken. Meine Gäste waren großzügig. Ich habe noch etwas aufgerundet und kann heute 2000 Euro an die Hospiz Stiftung spenden“, berichtet Gudrun Kuhls stolz. Sie sei über den Lions-Club Gifhorn-Südheide mit den Themen rund um das Älterwerden und einer Palliativen Versorgung in Kontakt gekommen. „Mir ist es ein Anliegen, dass das geplante Hospiz entstehen kann. Ich wähle die Öffentlichkeit und möchte hiermit ein kleines Zeichen setzen und verbinde damit die Hoffnung, dass auch andere Jubilare Gleiches tun“, stellt Kuhls überzeugt fest.

Jede Spende bringt die Stiftung weiter

Alexander Michel von der Hospiz Stiftung freut sich: „Jeder große und kleine Betrag bringt uns der Realisierung des Projektes wieder näher. Damit wir, wie geplant, mit den Baumaßnahmen im Sommer 2020 starten können, fehlen uns noch weitere Spenden.“ Er dankt Gudrun Kuhls, die mit ihren Beitrag und den bisherigen Einzelpersonen, Verbänden und Firmen, die mit ihren Spenden bereits einen guten Grundstein gelegt haben.

Michel weiter: „ Ohne die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger sind soziale Projekte dieser Art kaum realisierbar. Wir sind dankbar für die vielen Hilfen und Spenden, die wir als ehrenamtlicher Vorstand der Hospiz Stiftung erfahren haben. Wir brauchen noch viele Spenden, damit das Hospiz Haus vollendet werden kann.“

