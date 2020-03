Corona-Wochenende: alles andere als entspannt

Gifhorn/Wolfsburg/Peine

Eine Woche ist vorbei. Eine von fünf, die Leni und Mats derzeit mit uns Eltern zu Hause verbringen. Nachdem die ersten Tage der Balanceakt zwischen Home Office und Kinderalltag erstaunlich gut gelungen ist, sind wir recht optimistisch in das Wochenende gestartet. Nun sollte es doch eigentlich entspannt werden.

Doch bereits am Samstagmorgen ist irgendwie der Wurm drin. Der für Mats rausgelegte Pulli ist nicht der richtige, das Frühstücksbrot sollte eigentlich in drei und nicht in vier Teile geschnitten werden, und dem bereits vor Wochen zerbrochenen Lieblingsspielzeug von Leni wird erneut nachgetrauert. Kurz: Dieser Tag startet ganz, ganz mies.

Erster Lagerkoller bei Leni und Mats

Wir versuchen, so gut es geht gegen die dunklen Wolken anzukämpfen und kramen ein Puzzle raus. Wir bauen architektonische Meisterwerke aus Kappla-Steinen, lesen Bücher und kochen gemeinsam. Aber so richtig entspannt ist es noch immer nicht. Der erste Lagerkoller scheint nicht fern. Da hilft nur eins: raus aus dem Haus!

Wir packen unsere Sachen und schauen im Wald vorbei, ob unsere kürzlich gebaute Hütte noch steht. Tut sie. Ein paar Schritte weiter dann das große Glück: Der Wassertümpel ist noch größer geworden. Die Kinder sind glücklich, wir Eltern auch. Endlich Zeit zum Durchatmen. Platt vom Fußmarsch ist der Rest des Tages dann ein Kinderspiel.

Schreibt an Leni und Mats Fünf Wochen frei – und jede Familie meistert den Alltag anders. Jetzt heißt es kreativ werden: Ihr habt Lust, zu zeigen, was ihr im Corona-Alltag Schönes macht? Habt ihr Tipps und Anregungen für Leni und Mats? Dann schreibt ihnen gern eine E-Mail an janine.kluge@mmo-niedersachsen.de. Die Geschwister freuen sich über nette Post und neue Idee, die ausprobiert werden wollen.Wenn ihr mögt, schickt gern Fotos oder sogar ein kurzes Video mit, denn Leni und Mats werden auch im Internet auftreten. Vergesst euren Namen, euer Alter und eine Telefonnummer nicht, falls wir eine Rückfrage haben. Wir sind gespannt und freuen uns auf eure Vorschläge!

Leserpost für die Geschwister

Am Sonntag scheint dann schließlich auch bei uns wieder die Sonne. Leni und Mats arbeiten fleißig an ihrer Wunsch-Liste für die nächste Zeit – ein halbes Jahr in Corona-Quarantäne sollte nun kein Problem sein. Und die beiden Geschwister erhalten zum ersten Mal Post von einer jungen Leserin. Die Aufregung ist groß! Alles dazu lesen Sie demnächst bei „5 Wochen mit Leni und Mats“.

Von Janine Kluge