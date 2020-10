Landkreis Gifhorn

Die Dauerkartenbesitzer des VfL Wolfsburg, die die Heimspiele während der Corona-Pandemie nicht besuchen konnten und auf eine Rückerstattung des Geldes verzichteten, haben Kinder und Jugendliche aus 15 Vereinen glücklich gemacht, fünf davon aus dem Landkreis Gifhorn. Die VfL Wolfsburg-Fußball GmbH hatte der Sportregion Ostniedersachsen die auf diesem Weg zusammengekommenen 15 000 Euro gespendet, und ein Großteil des Betrages wurde in Mini-Tore investiert.

Diese Mini-Tore wurden an Jugendfußballabteilungen der Jugendspielgemeinschaften beziehungsweise Sportvereine verlost, jeder Gewinner bekam jeweils vier Tore. Nun luden die Sportregion und der VfL Wolfsburg Vertreter der 15 Gewinner zur Übergabe der Mini-Tore in die Volkswagen Arena ein.

Zusätzlich zu den Mini-Toren gab es noch ein weiteres Geschenk für alle Vereine

„Wir sind dankbar für die gute Kooperation mit dem VfL Wolfsburg in der Sportregion und für die Initiierung dieser großartigen Aktion, um die Jugendarbeit in den Vereinen unterstützen zu können!“, begrüßte der Vorsitzende des Kreissportbundes Helmstedt Jürgen Nitsche alle Anwesenden. Dazu gehörte neben den Sportbund- und Vereinsvertretern auch Rainer Ahlers, Verkaufsleiter von Sport-Thieme, der neben den Mini-Toren aus eigenem Haus als Überraschung noch Fußbälle für alle Vereine im Gepäck hatte.

Sportliche Spende: Marko Kresic betonte die systematische Entwicklung von Spielintelligenz schon in geringem Alter. Quelle: Sportregion Ostniedersachsen

Auch für Marko Kresic, Leiter der VfL-Erlebniswelten, war die Aktion ein voller Erfolg. „Wir mobilisieren die Region in Richtung Fußball 4.0! Konkurrenz im Kinderfußball war gestern – die Zukunft ist miteinander, füreinander – für eine bessere Zukunft!“, reflektierte er die Möglichkeit der Vereine, nun auf Mini-Tore spielen zu können. Er betonte bei der Verleihungsveranstaltung besonders die Potenziale im Hinblick auf die systematische Entwicklung von Spielintelligenz schon in geringem Alter. „Die Kleinsten beginnen mit zwei gegen zwei und somit haben die Spieler viele Ballkontakte,“ schilderte der erfahrene Trainer. Der NFV-Kreis Gifhorn hat die Umsetzung der Drei-gegen-Drei-Formation auf Mini-Tore in der G-Jugend bereits beschlossen.

Der VfL bietet Besuche bei den Vereinen an, um die Arbeit mit den Nachwuchs-Kickern zu unterstützen

Neben Mini-Toren und Fußbällen gingen die Vertreter noch mit einem zusätzlichen Angebot des VfL Wolfsburg nach Hause. Marko Kresic lud alle ein, vor Ort mit den Trainern in den Dialog zu gehen: „Wir kommen mit einem Team des VfL gern zu euch in den Verein, stellen die neue Spielform noch einmal detaillierter vor und gehen mit euren Trainern Möglichkeiten durch, wie die Mini-Tore praktisch eingesetzt werden können.“

Aus dem Gifhorner Landkreis freuen sich die JSG Calberlah/ Wasbüttel, JSG Gifhorn Nord, JSG RVR Maaßel, der TSV Meine und VfL Wittingen/Suderwittingen über die Ergänzung im Materialfundus.

Von der AZ-Redaktion