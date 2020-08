Landkreis Gifhorn

Mit Stand 22. Juli hatte der Landkreis gemeldet, dass alle bis dahin am Corona-Virus erkrankten Bewohner des Kreises – 169 waren es zu dem Zeitpunkt – wieder genesen waren, der Landkreis Gifhorn war Corona-frei, es gab keine aktiven Fälle. Das ändert sich seither wieder langsam, aber kontinuierlich. Mittlerweile sind 179 Fälle gemeldet, also zehn neue in den vergangenen vier Wochen bei 175 290 Einwohnern, aktuell gibt es sechs aktive Fälle. Darunter befinden sich fünf Reise-Rückkehrer.

Keine Hinweise auf Betroffene der massiven Test-Panne in Bayern

Von den zehn Neu-Infizierten hat nach Information des Landkreises die Hälfte das Virus als unliebsames Souvenir von einer Reise mitgebracht, meldet Sprecherin Sina Sosniak auf AZ-Anfrage. Nicht bekannt sei, ob Bewohner des Landkreises von der massiven Corona-Test-Panne in Bayern betroffen sind – dort waren 44 000 Tests nicht zuzuordnen, 900 Infizierte erfuhren ihre Testergebnisse erst Tage später.

Die meisten Infizierten sind zwischen 35 und 59 Jahre alt

Den Berechnungen des Robert-Koch-Instituts zufolge gibt es im Landkreis Gifhorn nach aktuellem Stand 101,8 Fälle auf 100 000 Einwohner – der Spitzenwert in Deutschland liegt zurzeit im Landkreis Dingolfing-Landau in Bayern mit 861,6 Fällen auf 100 000 Einwohner. Interessant ist die Altersverteilung der Infizierten. Im Landkreis Gifhorn ebenso wie im bundesweiten Vergleich sind die meisten Infizierten zwischen 35 und 59 Jahre alt. Das Robert-Koch-Institut hat die Erkrankungen auch noch nach Geschlecht aufgeschlüsselt: In dieser Altersgruppe waren oder sind im Landkreis Gifhorn 35 Männer und 36 Frauen infiziert.

Die Verteilung der Infizierten auf die anderen Altersgruppen

Die anderen Infizierten – darunter auch die Genesenen und die Todesfälle – sind ein Junge unter vier Jahren. In der Altersgruppe fünf bis 14 Jahre waren ein Junge und drei Mädchen erkrankt, zwischen 15 und 34 Jahren waren es 36 Männer und 20 Frauen. 23 Männer und 19 Frauen zwischen 60 und 79 Jahren waren mit dem Corona-Virus infiziert, älter als 80 waren zwei erkrankte Männer und drei Frauen.

Von Christina Rudert