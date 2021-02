Landkreis Gifhorn

Wer Zeit für einen Winterspaziergang am Schlosssee oder Tankumsee, der genießt gerade ein besonderes Naturspektakel. So allmählich bildet sich Eis auf den Gewässern. Doch Neugierige sollten sich in Geduld üben. Aktuell ist eine Betreten der Fläche lebensgefährlich – noch. Landrat Dr. Andreas Ebel warnt daher ausdrücklich zu viel Übermut.

„Mit einer Freigabe ist diese Woche nicht mehr zu rechnen“

„Da der Schlosssee in der vergangenen Woche aufgrund des seinerzeit vorherrschenden Tauwetters noch große offene Wasserflächen aufwies, würden die Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde erst Ende der Woche erste Orientierungsmessungen vornehmen können, mit einer Freigabe ist in dieser Woche nicht mehr zu rechnen.“ Aktuell warnt der Landrat dringend vor unbefugten Alleingängen.

Wenn das Betreten erlaubt ist, hisst der Landkreis die grüne Fahne

Bleibt es so knackig kalt, dann braucht etwa der Schlosssee mindestens eine Woche, um eine tragfähige Schicht Eis zu bekommen. Ab einer Mindestdicke von zehn Zentimetern – ermittelt mit einem Eisbohrer – würde der Landkreis dann buchstäblich grünes Licht geben und eine entsprechende Fahne direkt am Besucherparkplatz am See hissen.

Die DRK-Retter sind gerüstet

Gifhorner müssen viele Jahre zurückdenken, dass auf dem Schlosssee die Eisparty steigen konnte und Schlittschuhfans kurvten. Genau das macht Horst Kraemer von der DRK-Bereitschaft, zu der die Wasserwacht gehört, auch etwas Sorge. „Es ist schon lange her, dass Seen zugefroren waren. Die meisten wissen nicht mehr, wie man sich richtig verhält.“ Er setzt auf die Vernunft aller Gifhorner, dass das Eis wirklich erst betreten wird, wenn es auch tragfähig ist. „Gerüstet sind die DRK-Retter auf jeden Fall für den Fall der Fälle, auch wenn man das nicht wirklich vorher trainieren kann.“

Von Andrea Posselt