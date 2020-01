Darum ist Mobbing tödlicher als Aids und Unfälle

Gifhorn

Er brennt für das Thema, das auf seinem Pullover steht: „Stoppt Mobbing!“ 400 Fritz-Reuter-Realschüler hörten dem aus dem Fernsehen nicht nur als Gewaltpräventionsarbeiter bekannten Berliner am Mittwoch zu. Und Carsten Stahl schafft es, so eine Turnhalle wie die im Sportzentrum Süd in Gifhorn zum Toben und gleich darauf zu absoluter Stille zu bringen.

„Hurensohn“, „Bitch“, Schlampe“. Mit großem Vergnügen zählen die Schüler ab Jahrgang fünf ihre Lieblingsschimpfwörter auf, wenn ihnen Stahl das Mikro unter die Nase hält. Mitten in der Turnhalle steht ein Mädchen – wegen ihrer Gabe, schnell schreiben zu können, engagiert – und notiert eines nach dem anderen auf einem Zettel am Flipchart. Dieser ist in kurzer Zeit voll. Die Kinder haben hörbar Spaß daran, lachen und applaudieren.

Das wird ihnen gleich vergehen. Stahl erzählt ihnen die Geschichte eines zehnjährigen, pickligen, dicken Jungen mit roten Haaren. Wie der Junge an die fünfköpfige Gang aus 13 bis 15 Jahre alten Jungen, der coolen Gruppe der Schule, gerät. Herumgeschubst und geschlagen wird. Und bloß nichts zuhause erzählen. Lieber lügen und die Schule schwänzen, denn sie drohen ihm, sonst seine Mutter zu töten. Und die Klassenkameraden? „Alle haben geschwiegen aus Angst, selbst Opfer zu werden.“ Es geht monatelang und so weit, bis der Junge eines Tages nach Schulschluss in eine Sackgasse gehetzt – „Er rennt um sein Leben“ – und dort in eine Baugrube gestoßen wird. Die fünf Jungs urinieren auf das schwer verletzte Opfer. Das wäre danach aus Angst und Scham liebend gern gestorben, hätte nicht abends ein gassigehender Rentner die Rettung gerufen.

Plötzlich wird es totenstill in der Halle

„Dieser Junge war ich“, ruft Stahl den jungen Leuten zu. Es ist so ruhig in der Turnhalle, als wäre ein Schalter umgelegt worden. „Ich höre euch gar nicht mehr lachen“, donnert Stahl in die Runde. Spätestens jetzt hat er die Jugendlichen endgültig für sich gewonnen. Plötzlich geben sie mit Handzeichen zu, es mutig zu finden, wenn jemand zu seiner Opferrolle steht.

„ Mobbing tötet Menschen“

Da haben die Schüler schon mehr als eine Stunde Vortrag mit Stahl hinter sich. Und hängen unentwegt an seinen Lippen. Am Anfang baut er hin und wieder den Kasper ein und imitiert, wie seine eigenen Kinder im Schüleralter sich geben. Sein Publikum erkennt das lachend wieder. Aber es fällt nicht in Klamauk ab, denn immer wieder macht Stahl klar, worum es geht. „ Mobbing tötet Menschen.“ Mehr als Aids und Autounfälle. „Jeden zweiten Tag nimmt sich in Deutschland ein Kind wegen Mobbing sein Leben.“

„Ich hatte Waffe an Kopf und im Mund“

Stahl erzählt weiter aus seinem Leben: wie er selbst zum Kriminellen wurde – „ich hatte die Waffe am Kopf und im Mund“ –, wie er seine RTL-II-Sendungen von damals heute sieht und warum er sich seit sieben Jahren gegen Mobbing engagiert. Und er analysiert am Flipchart für die Reuter-Realschüler und die Teilnehmer eines Lehrerseminars aus Lüneburg im Publikum, wie Mobbing funktioniert.

„Eine unfassbare Erfahrung“

Christian Gmyrek von der Egon-Gmyrek-Stiftung, die für die Reuter-Realschule Stahl nach Gifhorn geholt hat, muss nicht viel sagen, ob sich der Einsatz gelohnt hat. Er ist noch ganz mitgenommen von der Geschichte des Zehnjährigen. „Eine unfassbare Erfahrung.“ Und was ihm auffällt: „Man sieht, wie die Kinder an seinen Lippen hängen.“

Carsten Stahl schult die Lehrer

Der Nachmittag gehört den Lehrern, sagt Christine Cordes von der Egon-Gmyrek-Stiftung einen weiteren wichtigen Bestandteil des Programms „Tag der Gemeinschaft für mehr Respekt und Toleranz“. Die Lehrer sollen Mobbing erkennen und darin gestärkt werden, dagegen vorzugehen. Stahl lobt vor versammelter Schülerschaft Schulleiterin Cornelia Hoffmann. Nicht jede Schulleitung sei so mutig, dieses Tabuthema so offensiv anzugehen. Andere duckten sich lieber weg. Und dieses hier gibt Stahl den Schülern auch noch mit: „Wer weg sieht, macht sich mitschuldig.“

Von Dirk Reitmeister