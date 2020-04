Frisöre öffnen wieder: Aber ein Gifhorner Traditionssalon sagt wegen Corona ade

Landkreis Gifhorn

Der Nächste, bitte: Nun dürfen auch Frisöre wieder öffnen. Ab 4. Mai ist waschen, schneiden, legen wieder in den Salons im Landkreis Gifhorn angesagt – jedoch unter Bedingungen, die mit den Zeiten vor Corona nichts zu tun haben. Gustav Busse aus Leiferde ahnt, dass bei manchem Kunden gerade die Freude groß ist, endlich die gewucherte Haarpracht wieder gestutzt zu bekommen. „Aber es wird erst einmal komisch sein“, bereitet er Kunden darauf vor, dass es in seinem Salon ganz anders als vor Corona aussehen wird. Den Haarschnitt gibt es nämlich nur mit festen Regeln. Desinfektion, Maskenpflicht, Abstandsregel – die Maßnahmen, die die Berufsgenossenschaft mitteilte, seien „sehr kompliziert und umfangreich“.

Auch Zeitschriften sind tabu

Auch auf die geliebten Mode- und Klatschzeitschriften müssen Kunden erst einmal aus Hygienegründen verzichten. Kaffee und Kaltgetränke sind auch auf der Streichliste. Jeder Kundenkontakt muss registriert werden, um im Fall der Fälle Infektionsketten rekonstruieren zu können. Haare dürfen nur nass geschnitten werden. Dass der ein oder andere Kunde aus purer Verzweiflung mangels Frisör selbst herumgeschnibbelt hat, sieht Busse eher heiter. „Dann werden wir eben erst einmal korrigieren müssen.“

„So macht das doch keinen Spaß“

Kinderecke raus, Laden weitgehend bis auf zwei Stühle leer räumen – Frisör Thomas Baake aus Meine bereitet sich auf den großen Ansturm der Kunden vor. „Freuen tue ich mich nicht. So macht das doch keinen Spaß.“ Im Prinzip gehe es bei all den strengen Schutzvorrichtungen doch nur ums bloße Haareschneiden, wo doch sonst zum Frisörbesuch auch ein bisschen Wohlfühlen angesagt ist. Manche Kunden fragen, ob sie mit Maske kommen müssen. Das sei nun einmal leider Pflicht aktuell, hofft Baake auf Verständnis. So manches sei für ihn noch nicht hinlänglich geklärt: „Macht es Sinn, dass ich allen erst die Haare waschen muss? So bleiben die Kunden ja auch länger im Laden. Und was ist mit mir: Kann ich mich über Haare anstecken?“

Stefanie Cammarata in Gifhorn arbeitet auch gerade eine lange To-Do-Liste ab, bevor sie wieder ihren Salon öffnet. Das geschieht bei ihr hinter geschlossenen Türen, nur nach genauer Terminabsprache geht’s rein in den Salon. Der Andrang der Kunden sei riesig. Sogar den beliebten freien Frisörmontag opfert sie, damit der Ansturm bis Juni bewältigt werden kann. Das zu beachtende Regelwerk sei nicht ganz so einfach, viele Fehlinformationen seien im Umlauf. Ach ja, und der Frisörsalon wird übrigens immer abends zum Waschsalon. Die Oberbekleidung der Mitarbeiter verbleibt im Laden und muss nach getaner Arbeit bei 60 Grad gewaschen werden, berichtet sie. „Ganz schön schwierig alles.“

Haareschneiden in Corona-Zeiten: Stefanie Cammarata rüstet sich für den Neustart. Quelle: Sebastian Preuß

Genau das fand auch Klaus Buhmann, Chef von Frisör Eggeling. Und deshalb macht er nun Schluss und schließt den alteingesessenen Betrieb in der Fallerslebener Straße für immer ab. „Ich mache am 5. Mai gar nicht erst wieder auf. Diese Maßnahmen, die ich nun einhalten müsste, übersteigen meine Kräfte.“ Der 69-Jährige aus Lagesbüttel hat so manchen Gifhorner gestylt, war 28 Jahren bei Eggeling angestellt, die letzten 18 Jahren dort eigener Chef. Ende Mai wollte er eigentlich in Ruhestand gehen – doch die Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. So lässt Corona heimlich, still und leise ein Stück Gifhorner Tradition verschwinden.

Von Andrea Posselt