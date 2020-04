Frisöre ja, Fahrschulen nein: „Das ist schwer zu ertragen“

Landkreis Gifhorn

„Ich bin sehr, sehr sauer“, sagt Uwe Boll, Inhaber der Fahrschule Greiner und Kreisvorsitzender des Verbandes. Und dann sprudelt all die Wut aus ihm heraus. „Wir werden einfach vergessen von der Politik, werden noch nicht einmal genannt bei den Lockerungsplänen. Dabei haben wir doch nicht einmal so einen engen Kontakt wie Frisöre.“ Seit Wochen rollt kein Fahrschulwagen mehr auf den Straße im Landkreis Gifhorn, gibt es keine Theorie. „So langsam geht die Luft aus“, sagt Boll.

Andere Branchen sind von Fahrschulen abhängig

Dabei seien die Fahrschulen doch ein wichtiger Faktor, an dem noch viel mehr dran hängt. Speditionen, Rettungsdienste, Handwerker – viele systemrelevante Betriebe seien auch davon abhängig, dass Mitarbeiter Führerscheine besitzen. Jegliches Anklopfen des Verbandes verhalle unerhört. „Dabei haben wir ganz exakte Hygienepläne ausgearbeitet. Spuckschutz, spezielle Masken für die Fahrlehrer, Desinfektion – sogar meinen Übungsraum habe ich nach den Abstandsregeln abgemessen. Es muss losgehen, die Motoren können laufen“, so sein eindringlicher Appell in Richtung Politik. „Auf den Straßen sind Wagen mit fünf Personen drin zu sehen, das ist schwer für mich zu ertragen, weshalb wir nicht unter Auflagen loslegen können.“

Ärger über den Regelwirrwarr in Deutschland

Nur wenige Ortschaften weiter teilt sein Kollege Hendrik Besenroth die gleiche Wut, zum absoluten Stillstand verurteilt zu sein. Unter Auflagen sei der Betrieb doch durchaus vertretbar. „Wenn ein Motorrad-Fahrschüler alleine hundert Meter vor mir fährt – wo ist denn da das Problem?“, fragt er sich. Und dann auch noch das paradoxe Regelwirrwarr in Deutschland. „In Nordrhein-Westfalen dürfen Fahrschulen arbeiten, wir hier aber nicht. Wer kann so etwas verstehen?“

Nicht nur seine Existenz hänge nun an den Entscheidungen der Politik. „Es gibt so viele Jugendliche, die den Führerschein brauchen in einem so großen Landkreis. Die sitzen nun seit sechs Wochen zu Hause und müssen bei Null wieder starten.“ Dabei glaubt er, dass selbst Prüfungsfahrten möglich wären. Dauert die Zwangspause noch länger, fürchtet er, „dass ein Drittel der Fahrschulen nicht überleben wird“.

Mit seinem vergleichsweise kleinen Fahrschulbetrieb will Gerd Reinecke noch nicht von Existenznot sprechen und ist optimistisch, dass die Branche schnell von Null wieder auf Maximum anspringen kann. Übrigens seien gerade nicht nur Führerschein-Aspiranten in der Warteschleife, sondern auch Fahrfänger, die in ihrer Probezeit Mist gebaut haben und ein Aufbauseminar absolvieren müssen. „Viele haben jetzt Angst, dass die Frist abläuft und ihr Führerschein eingezogen wird – aber das ist nicht so, die Fristen sind aktuell ausgesetzt.“

„Hängen seit sechs Wochen in der Luft“

Bei ihm sind es drei Jugendliche, die kurz vor dem Corona-Shutdown schon ihre Prüfungstermine hatten, dann jedoch musste alles abgesagt werden. „Die hängen jetzt schon seit sechs Wochen in der Luft. Aus dem Stand wird es dann nicht gehen, sondern erneut Unterricht nötig sein.“ Wie schlimm das Warten für manchen Führerschein-Anwärter gerade ist, weiß Reinecke aus eigenem Erleben. Seine Tochter muss nur noch die praktische Prüfung machen, ist nun zum Warten verdonnert. Warten muss sie wie alle anderen auch. Wann sie mit Lizenz ans Steuer darf? „Irgendwann muss das ja mal sein“, gibt sich Reinecke pragmatisch.

