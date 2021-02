Landkreis Gifhorn

Dass diese Branche zweieinhalb Monate im Lockdown war, ist inzwischen unübersehbar. Ungebändigte Mähnen, ungewollt graue Haaransätze – in den Friseursalons ruhte wegen Corona der Betrieb, während bei der Kundschaft die Haarpracht sprießte. Nun darf es am 1. März wieder losgehen. Die AZ hat rumgefragt, wie die Stimmung in der Branche ist. So viel vorab: Bei so einigen Salons ertönt am Telefon unablässig das Besetzt-Zeichen.

„Alle drei Minuten klingelt das Telefon“

„Alle drei Minuten klingelt das Telefon, ich bin kaum zum Essen gekommen“, berichtet Diana Kolodko, Inhaberin von drei Salons. Und das sei auch gut so. Haarscharf sei sie davor gewesen, über die Schließung von einem der Standorte nachzudenken. Dass es nun doch weiter geht, freut sie ungemein. Um den Ansturm unter den strengen Hygieneauflagen gut abzuarbeiten, bietet sie zunächst Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr an. Dass der eine oder andere Selbstversuch beim Haareschneiden eine gewisse Herausforderung werden wird, ahnt sie schon. „Das wird schon lustig werden.“

„Das ist auch gut für die Psyche“

Mit Humor sieht auch Birgit Lawrenz, Chefin von Haarmonie in Meinersen, solchen Corona-Kundenköpfen entgegen. Sie lässt sogar T-Shirts drucken mit der Aufschrift „Das kriegen wir schon wieder hin.“ Kunden wieder eine gut aussehende Frisur machen zu können, das sei doch „auch gut für die Psyche“. So mancher hätte schon sein Leid geklagt, wie unangenehm es sei, morgens in den Spiegel zu blicken.

Öffnungszeiten deutlich erweitert

Auch bei ihr ist wegen der Auflagen ein Ausweiten der Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr angesagt. „Das ziehen wir durch, auch wenn wir abends auf den Brustwarzen nach Hause gehen.“ Unbändig würden sie und die Kunden sich auf den ersten Haarschnitt nach langen Zeiten freuen. Existenzängste – „Hilfsgelder habe ich noch keine gesehen“ – sind so erst einmal vom Tisch.

Stammkunden drängeln nicht wegen eines Termins

So mancher habe schon die Notbremse wegen des Corona-Stillstands gezogen oder werde das noch tun, mutmaßt Monika Linz, die mit ihrem Salon „Carlotta Der Friseur“ nun von Isenbüttel nach Adenbüttel umgezogen ist. Nach Plan hätte sie mit einer Kollegin den Salon zusammen geführt. Doch die musste die Reißleine ziehen, suchte sich einen Job und zog weg. Monika Linz sieht dem Corona-Matten-Ansturm gelassen entgegen. „Viele Stammkunden sind verständnisvoll und sagen, dass sie auch noch eine Woche länger warten können.“

„Geld ist eben nicht alles“

Wie dankbar nun Gifhorner sind, endlich wieder die Haare in Form bringen lassen zu können, weiß auch Simone Lauterbach, Chefin von Frisoetebeer. Die Größe des Salons lasse es zu, dass sie und die Mitarbeiter keine XXL-Öffnungszeiten leisten müssen. Anstrengend genug sei schon das Arbeiten mit FFP-2-Masken, da wolle sie nicht noch Überstunden verlangen. „Und Geld ist eben nicht alles“, sagt sie. Wenn eines Corona noch einmal gelehrt hätte, dann dies: „Gesundheit ist das höchste Gut. Wir haben nur ein Leben.“ Mit dieser Einstellung werde sie auch keiner erschrecken können, der sich beim Selbstversuch die Frisur so richtig versaut hat. „Das kriegen wir hin“, so Lauterbach.

Von Andrea Posselt