Fridays for Future laden ein zur Demo für ein fahrradfreundlicheres Gifhorn

Gifhorn

Der dritte Freitag im Monat rückt näher, und damit die monatliche Fahrraddemo von Fridays for Future, Parents for Future und „weiteren engagierten Menschen“, wie die Fridays in ihrer Einladung formulieren. Ziel dieser Demo: aus Gifhorn eine fahrradfreundlichere Stadt zu machen.

„Ein klimafreundliches Verkehrswesen kommt nicht von allein“

„Alle reden immer vom Radverkehr, einige machen auch etwas für den Radverkehr, doch ein sicheres, klimafreundliches und faires Verkehrswesen muss noch mehr zur Hauptkraftanstrengung werden und kommt nicht von allein“, heißt es aus der Gruppe der Organisatorinnen und Organisatoren. Sie nennen konkrete Beispiele: Absenkung der Bordsteinkanten, einfache und eindeutige Beschilderung, das Ausweisen von Fahrradstraßen und mehr Schutz von Radlerinnen, Fußgängern und weiteren schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern.

Diese Forderungen seien schon vor zwei Jahren formuliert worden, erinnert Fridays for Future an die erste Critical Mass im April 2019. Doch bis heute sei zu wenig passiert. „Vor zwei Jahren im April sind wir unsere erste Fahrraddemo in Gifhorn gefahren, alles gemäß der Straßenverkehrsordnung, doch einige Autoraserinnen und Autoraser haben das damals nicht respektiert – und wir waren am Ende froh, dass wir nicht überfahren wurden.“ Seitdem haben zahlreiche weitere Fahrraddemos an dritten Freitagen diverser Monate stattgefunden, „es hat viele schlaue Reden über den Radverkehr gegeben, doch leider zu wenig konkrete Maßnahmen“.

Inline-Skater sind bei trockenem Wetter auch gerne gesehen

Daher geht es am kommenden Freitag wieder mit den Rädern auf die Straßen, Inline-Skater können wie beim vergangenen Mal bei trockener Straße und Schutzausrüstung auch wieder mitfahren. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelten die gängigen Hygieneregeln, Nasen-Mundschutz und Mindestabstand. Start ist um 17 Uhr an der Flutmulde. Die rund einstündige Tour wird wieder von der Polizei begleitet, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gefährdet werden.

