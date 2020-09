Gifhorn

Die erste Fridays-for-Future-Demo in Gifhorn nach der mehrmonatigen Corona-Zwangspause fand am Freitag statt. Gegen 11.30 Uhr war das Bangen noch groß. Da hatten sich gerade nämlich neben den Aktivisten nur vereinzelt Mitdemonstranten auf dem Schillerplatz sehen lassen. Während des Zuges durch Allerstraße, Hindenburgstraße und Konrad-Adenauer-Allee jedoch huschte Mitorganisator Dustin Rösemann ein Lächeln übers Gesicht: „Es sind 130 Menschen dabei, ich habe es dreimal gezählt.“

Ein Zeichen wollten sie setzen. „Wir sind wieder da, sonst vergessen uns die Leute.“ Hat ein Großteil nicht, viele bekannte Gesichter waren bei der Demo zum Thema Energiewende unter dem Motto „Kein Grad mehr“ dabei – auch ältere Gifhorner. Ein Wasbüttler kam mit dem Rad zur Demo, schließlich sei die Klimakrise seit Jahren als Problem bekannt und eben auch ein Thema „für die ältere Generation“. Holger Weber von Parents for Future bekräftigte: „Wir fordern ja nur das, was die Wissenschaft schon seit Jahrzehnten sagt.“

Würde nur alles so aktiv angegangen wie die Corona-Krise, sagte Solveig Böhme in ihrer Rede, in der sie auch über ihren Ärger über „Billigschnitzel“ sprach. Dabei sei doch gerade jetzt auch eine gute Gelegenheit, Klimaschutz ernster zu nehmen. „Alle Krisen müssten gleich behandelt werden“, forderte sie. „Es wird zu viel geredet“, meinte Elischa Röhl.

Mit Abstand und Maske ging es dann los. Statt Parolen gab es Musik vom Band, in der es etwa um Solarenergie und andere Umweltthemen ging. Am Rathaus erinnerte Philip Knotz, Gründer der Gifhorner Fridays for Future, daran, dass parallel weltweit Demos zum Thema Erderwärmung stattfinden. Die Zeit dränge. „Viel Spielraum ist da nicht mehr.“ Und genau deshalb haben sich die jungen Umweltschützer nun auf die Fahnen geschrieben, in allen Altersstufen um Mitstreiter zu werben. Zum Kennenlernen gibt es dafür nächste Woche ein so genanntes Onboarding. Jeder, der mag, kann am Montag und Donnerstag jeweils um 17.30 Uhr ins Büro der Gifhorner Grünen in der Steinwegpassage kommen.

Landtagsabgeordnete berichtet über Recht auf Klimaschutz

Gefrustet über die aktuelle Klima-Politik zeigte sich Imke Byl, Landtagstagsabgeordnete der Grünen. Zu langsam, zu kompliziert, findet sie. Aber sie machte auch Mut. Etwa damit, dass derzeit daran gearbeitet werde, ein einklagbares Recht auf Klimaschutz zu etablieren. Das sei auch ein Erfolg der Bewegung Fridays for Future. Handfesten Umweltschutz praktiziert der Müdener Landwirt Martin Rautenberg, er berichtete auf dem Marktplatz über die Aktion Artenvielfalt.

