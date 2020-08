Gifhorn

Neben den großen Demos waren Fahrradtouren für die Gifhorner Klimawandelmahner von Fridays for Future stets ein ständiger Begleiter. Das möchten die Umweltaktivisten nun intensivieren, unter anderem indem sie zur Teilnahme am Stadtradeln 2020 aufrufen. Die Aktion läuft vom 28. August bis 17. September. Ein Team aus Parents for Future, die die Critical Mass organisieren, und anderen Teilnehmern hat sich schon angemeldet. Aber es können sich auch noch andere Gifhorner anschließen. Der Team-Name lautet „ Gifhorn for Future“.

Aufruf : Jeder kann bei „ Gifhorn for Future“ mitradeln

„Uns ist wichtig, dass das Fahrradfahren immer so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass man sicher und zügig mit dem Rad durch den Straßenverkehr kommt“, sagt Philip Knotz von Fridays for Future Gifhorn. Stadtradeln sei die Chance, den Radverkehr nachhaltig zu fördern. Wer sich anschließen möchte, kann sich unter https://fffutu.re/Stadtradeln-Gifhorn-for-Future anmelden.

Erstmalig eine Critical Mass auch für Kinder

Während des Stadtradelns organisiert Fridays for Future weitere Aktionen rund ums Thema Radfahren. An den Freitagen, 21. August und 18. September, findet die monatliche Critical Mass um 17 Uhr statt. Start ist an der Flutmulde. Am 18. September soll die Critical Mass um eine sogenannte „Kidical Mass“, also eine Fahrrad-Demo extra für Kinder, ergänzt werden. Am 12. September soll unter dem Motto „Ohne Kerosin nach Berlin“ eine Protestfahrt per Rad quer durch Deutschland stattfinden. Wie sich Fridays for Future daran beteiligt, steht noch nicht fest.

