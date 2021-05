Gifhorn

Was für ein Phänomen bei den monatlichen Fahrrad-Demos von Fridays for Future und Parents for Future in Gifhorn: Kurz vor dem Start schauen sich eine handvoll Radfahrer am Startpunkt Flutmulde an und rätseln, warum so wenige da sind. Minuten später ist der Platz am Treffpunkt gut gefüllt – so auch am Freitag.

Der Abstecher nach Gamsen ist neu

Rund 50 Gifhorner waren es dann plötzlich doch, die sich an der Tour beteiligten. Die Strecke hatte wieder einmal Holger Weber organisiert. Neben der Innenstadt-Tour gab es dieses Mal eine Neuerung, nämlich ein Abstecher über die Christinenstift-Kreuzung in Richtung Gamsen.

Ein Leiferder ist erstmalig dabei

Viele altbekannte Gesichter waren unter der Schar der Radfans. “Wir hoffen ja auch, endlich etwas zu bewegen“, sagte etwa Anne Döring. Sie hatte dieses Mal statt Inlineskates aufs Rad gesetzt. Erstmalig dabei war Bernd Gärtner. Vorgehabt habe er schon häufiger, sich an der Rad-Demo in Gifhorn zu beteiligen. Nun habe er es endlich zeitlich hinbekommen.

Ärger über Radwegen-Schäde

Er sei Viel-Radfahrer, täglich geht es vom Wohnort Leiferde zur Arbeit nach Braunschweig. Zunehmend würde er Schilder „Radwegschäden“ sichten. „Die stehen da Jahre. Schläft denn da einer?“ Die Straßen hingegen würden regelmäßig saniert. Da sei aus seiner Sicht ganz schön viel Nachholbedarf fürs Radfahren. Etwa die Braunschweiger Straße – „grauenvoll“. Die Öffnung der Gifhorner Fuzo für Radfahrer hingegen sieht er kritisch – „viel zu gefährlich“. Und dann sind da noch fehlende Abstellmöglichkeiten für Räder – „ich hoffe, mit solchen Aktionen hier bewegt man was“.

Bund wirbt für Demo gegen A39-Bau

Da rennt er bei Manfred Michel und Frank Breuer offene Türen ein. Die beiden Bund-Aktiven sind stete Begleiter der Rad-Demo. Am Freitag nutzten die Gelegenheit, die Rad-Fans für eine andere Aktion zu begeistern, die am 5. Juni steigen soll. Um 12 Uhr starte man an der Flutmulde, fahre rund 22 Kilometer nach Wolfsburg, um von dort aus gegen den Weiterbau der A 39 zu demonstrieren. Am Freitag jedoch fuhren sie erst einmal mit, um in Gifhorn eine Verkehrswende auf den Weg zu bringen.

Von Andrea Posselt