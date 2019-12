Fridays for Future: Am Freitag ist viel los

Gifhorn

Ein volles Programm haben die Gifhorner Aktivisten von Fridays for Future am Freitag. Beteiligung an einer Mahnwache zum Thema Sicherer Hafen, Fahrrad-Demo und Teilnahme am Konzert Rock gegen Rechts gehören dazu.

Unterstützung für „Sicherer Hafen“

Los geht es um 13.30 Uhr. Im Schlossinnenhof will die Aktion Sicherer Hafen auf die Situation der in Seenot geratenen Flüchtlinge aufmerksam machen. Die Mahnwache findet im Vorfeld des Kreistags statt, der ab 14 Uhr im Schloss tagt. Diese Initiative möchten die Anhänger von Fridays for Future mit ihrer Anwesenheit unterstützen.

Auch im Winter Flagge zeigen

Aktiv wird es dann um 17 Uhr, wenn die freitägliche Fahrrad-Demo, Critical Mass genannt, wieder startet. Start ist um 17 Uhr an der Flutmulde. Über mehrere Kilometer geht es dann wieder quer durch die Stadt. „Trotz Winter und Kälte lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir Fahrradfahrer sind Teil des Verkehrs, und wollen so auch wahrgenommen und respektiert werden“, erklärte Jennifer Zauter von Fridays for Future.

Parents for Future organisiert Fahrrad-Demo

Offizieller Organisator dieser Aktion ist Parents for Future. Deren Anhänger treffen sich übrigens am Donnerstag, 12. Dezember, 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus im Georgshof, um weitere Klimaprotest-Aktionen zu planen. Interessierte sind zur Teilnahme eingeladen.

Von der Redaktion