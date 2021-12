Gifhorn

Auf Gifhorns Straßen haben sie schon Großes bewegt, doch nun machen die Aktivisten von Fridays for Future auch auf großer Bühne von sich reden. Im Visier: Das Klimaschutz-Paket des Landes Niedersachsen. Das verfehle ganz klar festgelegte Ziele, sei außerdem zu schwammig. Mit Hilfe der Deutschen Umwelthilfe strebt Fridays for Future nun eine Beschwerde am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe an – eine der fünf Jugendlichen ist Jennifer Zauter aus Gifhorn.

Wie es dazu kam? Landesweit habe Fridays for Future fünf geeignete Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer ausgesucht. Jennifer Zauter (18) bewarb sich – und wurde ausgewählt, um die Klimaklage gegen das Land Niedersachsen zu vertreten. Das gehe nur Dank der Umwelthilfe, schließlich müssten die Anwälte ja auch bezahlt werden. Für die Jugendlichen alleine ist das nicht leistbar.

Kritik: Niedersachsen nutzt sein Potenzial nicht

Warum solch ein drastischer Schritt? Jennifer Zauter wird ernst: „Niedersachsen hat super, super viel gutes Potenzial für Klimaschutz. Moore, Meer und den Harz. Aber es wird einfach nichts gemacht.“ Und dann: Das erste vorgelegte Paket von Umweltminister Olaf Lies sehe eine Klimaneutralität fürs Jahr 2050 vor, auf Bundesebene werde aber 2045 angepeilt.

„Man muss wohl erst klagen, bis etwas passiert“

Inzwischen habe das Land in dem Punkt nachgebessert. Am Dienstag verkündete Lies unter anderem, 300 Millionen Euro für Wasserwirtschaft und Küstenschutz in die Hand zu nehmen. „Man muss wohl erst klagen, bis etwas passiert“, sagt Jennifer Zauter. Auch mit der Nachbesserung ist ihr die Haltung Niedersachsens noch zu wenig, „vor allem fehlen ganz konkrete Maßnahmen“. Und: Eine klares Bekenntnis, fossile Energien zu schonen, fehle auch. Erdölförderung mit der Fracking-Methode, wie sie im Nordkreis erfolge, sei nicht länger haltbar.

Termin für Entscheidung noch offen

Einen Termin, wann das hohe Gericht in Karlsruhe eine Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde fällt, gibt es noch nicht. Hinfahren würde die 18-Jährige schon gerne und alles genau beobachten. „Das wird sicher ein spannender Tag.“ Nach drei Jahren Straßendemos sei dann ein weiterer wichtiger Schritt gemacht. „Ich habe die Hoffnung, da etwas anzustoßen für den Klimaschutz.“

Von Andrea Posselt