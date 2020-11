"Freude bereiten": In Gifhorn gibt's kreative Alternativen zum Adventsmarkt

Gifhorn

Wegen Corona müssen gerade viele größere Adventsausstellungen und Weihnachtsmärkte in und um Gifhorn abgesagt werden. Aber es gibt auch kreative Ideen, wie man auch mit den geltenden Corona-Kontaktregeln für weihnachtliches Flair sorgen kann, von dem alle etwas haben.

So kommt es zum Schaufenster-Advent im Georgshof

Christina Graumann hatte vor einiger Zeit in ihrem Nagelstudio einen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut. Nun muss das Studio zu sein. Eckart Schulte vom Mehrgenerationenhaus fragte an, ob sie beide nicht einfach eine Alternative aus dem Boden stampfen. Und so sieht sie aus: Von Montag, 23. November, bis Mittwoch, 23. Dezember, 10 bis 18 Uhr, findet eine Schaufenster-Adventsausstellung im Georgshof statt.

Anzeige

Bewusst gibt es keine Masken im Angebot

Dafür hat Christina Graumann viele Aussteller gewinnen können, die Selbstgemachtes bieten. Genähtes, Seifen, Deko aus Holz, Blech, Bücher – die Vielfalt ist groß. Diese Dinge werden nummeriert und so präsentiert, dass sie von außen zu sehen sind. Gefällt jemandem etwas, nennt er einem Mitarbeiter des Mehrgenerationenhauses die Nummer. Am Fenster findet dann der Verkauf statt. „Wir wollen wenigstens für einen kleinen Lichtblick sorgen“, sagt Graumann. Bewusst gibt es keinen Aussteller, der Masken verkauft. „Wir wollen da das Thema Corona nicht haben“, sagt Graumann.

Zur Galerie Absagen ist keine Option: Die Pächter des Panorama-Cafés wollen den Gifhornern mit einer Adventsausstellung Freude bereiten – unter Corona-Regeln.

Auch im Panorama-Café im Gifhorner Wasserturm wird es unter Corona-Regeln eine Adventsausstellung geben. Dort darf es zwar wegen Corona keine gastronomischen Angebote geben, aber die Pächter Ute und Georg Wentges haben sich etwas einfallen lassen, um in der Krise einen Lichtblick zu bieten: „Wir haben eine Adventsausstellung mit besonderen Stücken über die verschiedenen Etagen verteilt“, erklärt Wentges. Zu sehen ist diese an den Wochenenden, 21. und 22. November sowie 28. und 29. November, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Der Ablauf erfolgt nach den aktuellen Corona-Regeln

Geplant ist, dass Besucher sich vorher unter Tel. (0 53 71) 93 60 33 anmelden, dann am Lift, der regelmäßig desinfiziert wird, in Empfang genommen und in die sechste Etage gefahren werden. „Immer nur zwei Personen aus einem Haushalt, und wir lassen sie nur hoch, wenn die sechste Etage frei ist“, so Wentges. Und dann kommen die Besucher beim Abwärtssteigen durch die verschiedenen Etagen an den Exponaten der Adventsausstellung vorbei, die Wentges liebevoll „unser kleines Weihnachtswunderland“ nennen. Georg Wentges: „Wir möchten einfach, dass die Leute einmal Freude haben.“

Von Andrea Posselt