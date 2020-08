Gifhorn

Jemanden wie Alexander Michel sprachlos zu machen, dazu gehört schon etwas. Am Dienstagmorgen ist das gelungen. Da erhielt der Vorsitzende der Hospizstiftung, der gerade im Urlaub weilt, einen Anruf aus einer Redaktion. „Ich sollte mich erst einmal setzen und dann raten, wie hoch die Summe ist, die jemand für uns abgegeben hat“, berichtet Michel. Nun, er lag falsch mit all seinen Schätzungen. Als dann die Summe von 100 000 Euro genannt wurde, fiel Michel aus allen Wolken.

Ein Unbekannter steckte Michel schon einmal 10 000 Euro zu

Spenden, auch anonyme, hat er im Verlauf der letzten Jahre mehrfach erlebt. 2018 erst steckte ihm bei einem Infostand in der Gifhorner Fuzo jemand schnell einen Umschlag mit 10 000 Euro zu. Aber solch eine riesige Spende wie jetzt, die gab’s noch nie. „Und passender könnte es jetzt auch nicht sein, weil wir jetzt auch loslegen wollen.“

Anzeige

„Da muss jemand ein großes Herz haben“

Wer sich hinter der Riesenüberraschung verbirgt? Michel hat keinerlei Vermutungen. „Da muss jemand viel Vermögen und ein großes Herz haben“, ist für ihn klar. Denn schon häufiger muss dieser Spender andere Einrichtungen in der Region mit Geldsummen unterstützt haben. Sicher ist sicher: Die Hospizstiftung hat sogar bei der Bank die Scheine prüfen lassen, so unglaublich war die Gabe. „Wir freuen uns riesig“, sagt Michel.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Zeitpunkt konnte besser nicht sein: Im August steht die Auftragsvergabe an ein Gifhorner Bauunternehmen an, im September sollen die Erdarbeiten für das Projekt an der Aller losgehen. 6,1 Millionen dafür sind kalkuliert. Aktuell hat die Stiftung dafür 1,2 Millionen zusammen. Auch wenn es noch Zuschüsse gibt, da ist noch viel Luft nach oben, um das Vorhaben zu stemmen. „Jede Spende, sei sie noch so klein, bewahrt uns davor, teure Darlehn aufzunehmen“, freut sich die Hospizstiftung über jede Zuwendung. Zuletzt hatte die VW-Belegschaft mit stolzen 30 000 Euro ihren Beitrag für den Bau geleistet.

Von Andrea Posselt