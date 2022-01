Landkreis Gifhorn

Das Jahr 2022 startet ruhig – noch die ganze Woche sind Ferien. Wofür die genutzt werden können, hat die AZ zusammengestellt.

Freizeit:

In der Isenbütteler Textilwerkstatt, Mittelstraße 16, gibt es an jedem Tag ein zweistündiges Kreativangebot für alle ab sechs Jahren. Zwischen 9.30 und 11.30 Uhr entstehen Schneemänner, Eiskristalle, Schneebälle und mehr. Anmeldungen per Mail an kontakt@textildesign-silke-schnau.de oder unter Tel. (0163) 14 44 169. Die Gifhorner Stadtbücherei hat von Dienstag bis Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

Corona:

Die „Montagsspaziergänge“ gehen weiter: Um 18.30 Uhr starten am 3. Januar wieder die Gegner der Corona-Maßnahmen zu ihrem Umzug durch die Stadt, es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen. Bereits ab 17 Uhr ruft eine Privat-Initiative zur Gegen-Demo auf, Treffpunkt ist ebenfalls der Schillerplatz.

Während der „Weihnachtsruhe“ bis 15. Januar richten sich die Infektionsschutzmaßnahmen beziehungsweise Warnstufen nicht nach dem Leitindikator-System, teilt der Landkreis Gifhorn mit. Demnach gelten folgende Regelungen: für private Zusammenkünfte drinnen und draußen maximal zehn Personen, die geimpft oder genesen sein müssen, Kinder bis zum vollendeten 14 Lebensjahr sind davon ausgenommen. Es ist Kontaktnachverfolgung erforderlich. Bestehen bleibt die Kontaktbeschränkung für ungeimpfte Personen bei privaten Veranstaltungen und Treffen: Personen des eigenen Haushaltes und dazu maximal zwei Personen eines weiteren Haushaltes, egal mit welchem Impfstatus der weiteren Personen.

Offene Impftermine des Landkreises gibt es folgende: 3. Januar 9 bis 15 Uhr Meinersen, Kulturzentrum; 4. Januar 11 bis 15 Uhr Groß Schwülper, Okerhalle; 5. Januar 8.30 bis 15 Uhr Leiferde, Dorfgemeinschaftshaus; 5. Januar 9 bis 15 Uhr Weyhausen, Dorfgemeinschaftshaus; 6. Januar 8.30 bis 15 Uhr Wittingen, Stadthalle.

Kultur:

In der Stadthalle zeigt das Ohnsorg-Theater am Sonntag, 9. Januar, um 16 Uhr „Champagner zum Frühstück“, ein Stück über eine ungewöhnliche Rentner-WG. Tickets gibt es an der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73, Tel. (05371) 80 81 36, es gelten die 2G-Regeln. Der Weihnachtszirkus auf den Schlosswiesen hat bis Sonntag 9. Januar täglich ab 16 Uhr Vorstellungen.

Kirche:

In dieser Woche können sich alle an den Wäscheleinen vor den katholischen Kirchen St. Altfrid und St. Bernward in Gifhorn eine Sternsinger-Segenstüte abholen. In Meine und Meinersen werden die Segenstüten bei denjenigen vorbei gebracht, die voriges Jahr schon einen Sternsingergruß bekommen haben. Alle anderen können sich anmelden im Pfarrbüro in Meine, Tel. (05304) 25 02, Mail st.andreas@altfrid-gifhorn.de, oder in Meinersen per Mail an maria-goretti@altfrid-gifhorn.de.

