Landkreis Gifhorn

Lust auf Abkühlung oder einer sportlichen Spaßeinheit auf dem Wasser? Im Landkreis Gifhorn gibt es dazu viele Gelegenheiten. Die AZ gibt einen Überblick und Hinweise, was wegen Corona zu beachten ist.

Allerwelle in Gifhorn: Montag bis Freitag 6 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 8 bis 20 Uhr. Das Bad hat die Corona-Regeln gelockert. Kinder ab zehn Jahren werden ohne erwachsene Begleitung eingelassen. Zeitgleich dürfen sich nun 200 Schwimmer in der Allerwelle aufhalten, die Verweildauer ist auf drei Stunden erhöht, ein Teil der Liegewiese ist freigegeben. Geöffnet ist das neue Planschbecken. Ebenfalls geöffnet – allerdings mit Einschränkungen – sind Umkleiden, Duschen und Toiletten. Das Hallenbad bleibt zu.

Corona-Regeln etwas gelockert: Jamel Hoffman (r.) und Thomas Pratzer dürfen nun mehr Badegäste begrüßen. Quelle: Hilke Kottlick Archiv

Waldbad Meinersen: Das Bad ist werktags folgendermaßen geöffnet: Frühschwimmen von 6 bis 7.30 Uhr, danach gibt es folgende Zeitfenster von 8 bis 10 Uhr, 10.30 bis 12.30 Uhr, 13 bis 15 Uhr, 15.30 bis 17.30 Uhr und 18 bis 20 Uhr. Samstags und Sonntags ist das Waldbad ab 10 Uhr mit folgenden Zeitfenstern offen: 10 bis 12.30 Uhr, 13 bis 15 Uhr, 15.30 bis 17.30 Uhr, 18 bis 20 Uhr. Seit einigen Tagen dürfen bis zu 200 Badegäste pro Zeitfenster rein. Im Damen- und Herrenbereich ist eine Warmdusche nutzbar. Ansonsten gelten die Corona-Regeln, die am Eingang Mund-Nasen-Schutz und Abstandsregeln auf dem kompletten Gelände beinhalten. Der Zugang zu den Becken wird mit farblichen Bändern am Handgelenk geregelt. Teile wie Sprungbecken, Startblöcke, Rutschen und Planschbecken bleiben geschlossen. Wegen der Corona-Beschränkungen zahlen Erwachsene nun den auf 1,50 Euro reduzierten Eintritt.

Freibad Edesbüttel: Seit Ferienbeginn ist das Bad in zwei Zeitkorridoren geöffnet – von 8.30 bis 14 Uhr und nach einer Reinigung wieder von 15 bis 20 Uhr. Es dürfen bis zu 300 Besucher gleichzeitig im Bad sein. Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Planschbecken sind geöffnet. Auch die zweite Liegewiese ist nutzbar. Sonnenliegen werden nicht verliehen. Die üblichen Corona-Regeln sind einzuhalten.

Freibad Brome: Das Freibad wird während der Corona Pandemie zunächst in Zeitintervallen geöffnet: Montag bis Freitag, 6 bis 8.30 Uhr, 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr, 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 12 Uhr, 13 bis 16 Uhr, 17 bis 20 Uhr. 200 Personen gleichzeitig ist aktuell der maximal dreistündige Aufenthalt gestattet. Es gelten auf dem Gelände die üblichen Corona-Regeln.

Auch die Badeseen im Landkreis Gifhorn – Tankumsee, Bernsteinsee in Stüde, Erikasee in Wilsche und Strandbad Knesebeck – laden zur Erfrischung ein. Das niedersächsische Landesgesundheitsamt weist darauf hin, dass auch hier für Wasser, Strand und Liegewiese die Abstandsregelungen und Hygieneregeln einzuhalten und größere Menschenansammlungen zu vermeiden sind.

Cable Resort am Bernsteinsee in Stüde : Das Resort läuft fast wieder wie gewohnt. Montags ist Ruhetag auf der Wasserski-Anlage, von Dienstag bis Sonntag ist von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Anzüge, Boards sind auszuleihen. Auch Stand-Up-Paddling ist wieder möglich. Noch nicht zu nutzen ist das Zelt, daher gibt es Snacks und Eis am Kiosk.

Kanustation Seershausen : Susanne Schuster bietet Kanutouren an, auf Wunsch auch von anderen Startorten im Landkreis, Kontakt unter Tel. (0 53 72) 97 93 66 oder mobil unter (01 57) 77 87 21 37, Mail info@kanu-seershausen.de. Touren auf Oker, Aller oder Fuhse sind möglich. Wegen Corona gilt eine maximale Teilnehmerzahl von zehn Personen. Bei der Übergabe, Ein- und Aussteigen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Die Bootsvermietung am Tankumsee, die seit letztem Jahr auch Stand-Up-Paddling anbot, bleibt vorerst geschlossen. Der Aufwand, Kontaktdaten zu erheben und nach der Nutzung der Boote alles zu desinfizieren, sei zu hoch, heißt es bei der Tankumsee-Gesellschaft. Mindestens bis 31. August bleibt der Verleih daher zu.

Von Andrea Posselt