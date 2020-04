Allerwelle bereitet sich auf Freibadsaison im Corona-Modus vor

Gifhorn

Seit dem 16. März ist das größte Freizeit- und Erlebnisbad im Landkreis Gifhorn dicht. Hinter den Kulissen laufen in der Allerwelle jedoch Vorbereitungen, um von der Corona-Sperrung in den eingeschränkten Normalbetrieb umzuschalten. Laut Rechtsverordnung des Landes ist das allerdings vor dem 6. Mai ohnehin nicht möglich – und was aus der Freibadsaison wird, die üblicherweise Mitte Mai startet, ist ebenfalls noch nicht ganz klar. „Wenn es die Vorgaben von Bund und Land möglich machen, werden wir wieder durchstarten“, kündigt Walter Lippe von der Schwimmbad- und Parkraumgesellschaft der Stadt Gifhorn (PSG) an. Sie betreibt das Sport- und Freizeitbad.

Strikte Vorgaben

„Wir orientieren uns dabei an den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Badewesen“, erklärt Lippe. Die Empfehlungen und Richtlinien des Verbandes – zusammengefasst im sogenannten „Pandemieplan Bäder“ – setzten auf strickte Hygiene- und Besucher-Koordination, um Ansteckungen unter den Badegästen zu vermeiden.

So sollten Barfuß- und Sanitärbereiche sowie Griffflächen häufiger als sonst desinfiziert werden. „Zum Reinigen der Hände sollen Desinfektionsmittelspender im Badbereich aufgestellt werden“, nennt Lippe Beispiele.

Konkrete Vorschläge

Zusätzlich empfiehlt der Verband folgende Maßnahmen: Abstandsmarkierungen und gekennzeichnete Wartezonen im Kassenbereich, manuelle Eingangstüren sollten zudem geöffnet bleiben, damit nicht jeder Badegast diese berühren muss. Auch so könne das Ansteckungsrisiko minimiert werden.

Auch die möglichst bargeldlose Zahlung mit Karte und die „Abschaffung“ von Ruhe- und Wartezeit im Innenbereich (Stühle und Bänke entfernen) stehen auf der Agenda. „Zudem planen auch wir die Schließung von Sammelumkleiden“, geht Lippe auf weitere Maßnahmen ein.

Weniger Umkleiden

Der Verband rät ferner dazu, nur eine begrenzte Anzahl von Umkleideschränken zur Verfügung stellen, beispielsweise nur jeden vierten Schrank. Auch Dusch- und WC-Bereiche sollen je nach Größe und Ausstattung nur von maximal zwei Personen gleichzeitig genutzt werden, lautet eine weitere Vorgabe. „In den Duschen haben wir vor, jede zweite Dusche zu sperren – so ist das Abstandhalten ohne Probleme möglich“, steht für Lippe fest.

Die maximale Anzahl von Badegästen soll sich an den Vorgaben für die Wasseraufbereitung orientieren. Die Deutsche Gesellschaft für Badewesen nennt konkrete Zahlen: 2,7 Quadratmeter je Badegast im Nichtschwimmerbereich und 4,5 Quadratmeter je Badegast im Schwimmerbereich. Für ein normales 25-Meter-Mehrzweckbecken mit fünf Bahnen würde dies 56 Personen im Nichtschwimmerbereich und 36 Personen im Schwimmerbereich (insgesamt 92 Personen) bedeuten, heißt es in dem Pandemievorgaben für Bäder. Gifhorns Allerwelle verfügt jedoch über ein eigenes Schwimmer- und ein zuätzliches Nichtschwimmer-Becken – die Umsetzung dieser Richtlinien wäre also mehr als problemlos möglich.

Stärkere Kontrolle

„Wir haben den Plan in der Schublade – und warten nur auf den Startschuss“, weiß Lippe, dass besonders viele Stammschwimmer auf die Wiedereröffnung der Allerwelle warten. Sorge, dass die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, hat der PSG-Geschäftsführer nicht. „Wir denken sogar darüber nach, eine ganze Kraft mit diesen Kontrollaufgaben zu beschäftigen“, so Lippe.

Den Einlass von Personen gezielt steuern und deren Anzahl im Blick behalten: Lippe verweist darauf, dass die moderne Kassen- und Drehkreuzanlage der Allerwelle diese Möglichkeiten biete. So könnten Besucherströme überwacht werden.

Liegewiesen-Nutzung

Noch nicht entschieden ist über die Freigabe der großen Allerwelle-Liegewiese. „Da warten wir auf entsprechende Vorgaben“, so Lippe. Sollte die Nutzung gestattet werden, würden auch hier Kontrollen stattfinden, um die Sicherheitsabstände unter den Besucherinnen und Besucher zu wahren. Für die ganz kleinen Gäste der Allerwelle wird derzeit ein neues Planschbecken gebaut. „Es ist vermutlich Mitte Juni fertig – ob wir es freigeben, ist noch nicht entschieden“, erklärt der PSG-Geschäftsführer.

Von Uwe Stadtlich