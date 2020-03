Kraftvolles Auftreten gegen Hassreden und AfD-Forderungen

Gifhorn

Volles Haus zum Weltfrauentag im Rittersaal: Das Frauenfest der Gleichstellungsbeauftragten Christine Gehrmann lockte auch dieses Mal wieder viel Publikum an. Mit 190 Gästen war die Veranstaltung mit Musik, Tanz und angeregten Gesprächen ausgebucht.

Reaktion auf Hassreden

Christine Gehrmann betonte in ihrer Begrüßung: „Wenn wir als Frauen nicht gegen aktuelle Entwicklungen anstinken, tut es niemand.“ Sie spielte damit an auf die zunehmenden Hassreden im Internet. Es gebe inzwischen deutlich mehr Menschen, die dort Sprüche äußerten, die man vor Jahren nicht kannte. „Das ist sehr unangenehm. Ich hätte gedacht, das geht nicht zu unserer Demokratie“, meinte sie.

Kraftvolles Auftreten gefragt

Ebenfalls gegen an gehen müsse man bei Forderungen wie der von der AfD, die Betreuung unter Dreijähriger abschaffen zu wollen. „Das ist nicht, was wir Frauen wollen“, sagte Christine Gehrmann. Auch in solchen Fällen sei es nötig, kraftvoll aufzutreten.

Absage war keine Option

Im Hinblick auf die derzeitige weltweite Corona-Welle berichtete die Gleichstellungsbeauftragte, dass auch sie gefragt worden sei, ob das Frauenfest nicht besser abgesagt werden sollte. „Darauf habe ich geantwortet, dass ich es verantworten kann, das Fest zu machen. Wer nicht kommen möchte, muss ja nicht kommen“, meinte sie. Von dieser Option machte angesichts des ausverkauften Saales aber wohl niemand Gebrauch.

Das Programm zum bunten Fest

Für die Musik zum Fest sorgte dann zunächst die Frauen-Trommelgruppe aus Seershausen. Christine Gehrmann lobte sie: „Wenn ich das gewusst hätte, hättet ihr schon viel früher hier auftreten können.“ Später dann gab es noch eine Aufführung der Theatergruppe des Frauenzentrums. Und am Ende des offiziellen Programms gab es dann Essen und Getränke für das leibliche Wohl, die Frauen kamen miteinander ins Gespräch, und es durfte auch getanzt werden. Kurzum: ein buntes, rundes Frauenfest.

Von Chris Niebuhr