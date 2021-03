Sag’s mit zertifizierten Rosen am Frauentag: Gifhorn soll schon bald Fairtrade-Stadt sein. Mit dieser Botschaft beschenkten Gleichstellungsbeauftragte Sevdeal Erkan-Cours und Annette Hoffmann vom Fachbereich Kultur am Freitag Mitarbeitende der Verwaltung. Was dahinter steckt...