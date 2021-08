Fragen und Antworten zur Kommunalwahl im Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

Die Wahlausschüsse haben getagt, die Kandidatenlisten sind festgezurrt, die weiteren Vorbereitungen für die Kommunalwahl am 12. September sind in Arbeiten. Die AZ stellt hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Wahl zusammen.

Wie viele Wahlberechtigte gibt es im Landkreis? Bei der Kommunalwahl müssen die Wähler mindestens 16 Jahre alt, deutsche Staatsangehörige und seit mindestens drei Monaten mit ihrem Wohnsitz im Landkreis gemeldet sein – das sind 143 134 Personen im Landkreis Gifhorn, die ihre Kreuzchen machen dürfen.

Wie sich die Wahlberechtigten verteilen Für die Kommunalwahl sind im Landkreis Gifhorn insgesamt 143.134 Personen wahlberechtigt. Diese verteilen sich wie folgt: Stadt Gifhorn 32.951 Stadt Wittingen 9.582 Gemeinde Sassenburg 9.661 Samtgemeinde Boldecker Land 8.605 Samtgemeinde Brome 13.419 Samtgemeinde Hankensbüttel 7.590 Samtgemeinde Isenbüttel 12.667 Samtgemeinde Meinersen 16.751 Samtgemeinde Papenteich 19.782 Samtgemeinde Wesendorf 12.126.

Woher weiß ich, ob ich wählen gehen darf? Wer als Wahlberechtigter in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist, sollte spätestens 21 Tage vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung von der Stadt, der Gemeinde oder der Samtgemeinde erhalten haben. Laut Erstem Kreisrat Dr. Thomas Walter gibt es kein einheitliches Versendedatum, „der Versand der Wahlbenachrichtigungen erfolgt voraussichtlich in dieser und der nachfolgenden Kalenderwoche“.

Was mache ich, wenn ich keine Wahlbenachrichtigung bekomme? Dann gilt es zu prüfen, ob man im Wählerverzeichnis eingetragen ist. Die Wählerverzeichnisse liegen von Montag, 23. August, bis Freitag, 27. August, in den Rathäusern der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden aus.

Auszählung der Briefwahl: Bis zum Wahltag 18 Uhr muss der Stimmzettel vorliegen. Quelle: Peter Steffen/dpa

Wie kann ich Briefwahl beantragen?Wahlschein und die Unterlagen für die Briefwahl gibt es auf schriftlichen oder persönlichen Antrag von der Gemeinde beziehungsweise Samtgemeinde. Der Antrag muss bis spätestens 10. September, 13 Uhr, vorliegen, der Wahlbrief muss vor 18 Uhr am 12. September bei der Gemeindewahlleitung vorliegen.

Wen oder was wähle ich am 12. September? Den Landrat – er wird direkt gewählt, jeder hat eine Stimme. Gibt es im ersten Wahlgang keine absolute Mehrheit für einen der sechs Kandidaten, folgt zwei Wochen später parallel zur Bundestagswahl eine Stichwahl. Per Direktwahl die Samtgemeindebürgermeisterin oder den Samtgemeindebürgermeister – das ist im Landkreis Gifhorn in den Samtgemeinden Hankensbüttel, Wesendorf, Meinersen, Papenteich, Isenbüttel, Sassenburg, Boldecker Land und Brome der Fall. Den Kreistag, für dessen 54 Sitze (exklusive Landrat) sich 365 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben. Und die Stadt-, Samtgemeinde-, Gemeinde- und Ortsräte, für die ich je drei Stimmen zur Verfügung habe, die ich auf Personen oder Parteien beziehungsweise Gruppierungen verteilen oder auf eine Partei oder eine Person konzentrieren kann. Für jede Wahl gibt es einen Extra-Stimmzettel – bis zu fünf insgesamt.

Was ist für einen reibungslosen Ablauf am Wahltag erforderlich? Die Kommunen benötigen Wahlhelfer – pro Wahllokal vier bis neun Leute, gibt die Stadt Gifhorn beispielsweise an. Und noch werden laut Dr. Walter im gesamten Landkreis händeringend Wahlhelfer gesucht, die von 8 bis 13 Uhr oder von 13 bis 18 Uhr das Ehrenamt übernehmen. Anmeldungen sind in den jeweiligen Wahlämtern möglich. Wahlhelfer überprüfen anhand des Wählerverzeichnisses, ob jemand wahlberechtigt ist, geben die Stimmzettel aus und vermerken, dass jemand an der Wahl teilgenommen hat. Am Ende zählen sie die Stimmen aus und leiten das Ergebnis an das Wahlamt weiter. Gibt es nicht genügend Wahlhelfer, können die Kommunen auch Einwohner verpflichten. Für die Wahlhelfer gibt es eine Aufwandsentschädigung.

Von Christina Rudert