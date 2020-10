Gifhorn

„Wir werden ungewollt in eine politische Ecke gestellt, in die wir nicht gehören“, sagt der Gifhorner Hotelier Armin Schega-Emmerich. Die Gifhorner AfD hatte am Freitag einen Beitrag in den sozialen Medien unter dem Titel „Die AfD steht an der Seite der Gastronomie in Gifhorn“ mit einem Foto des Deutschen Hauses bebildert. Das will der Familienbetrieb nicht hinnehmen.

„Wir wollen nichts mit der AfD zu tun haben“, sagt Armin Schega-Emmerich. Die Partei habe bei ihm Hausverbot, und alle Buchungsanfragen für Veranstaltungen wurden bislang abgelehnt. Der AfD-Beitrag kritisiert den erneuten Corona-Lockdown und dessen Auswirkungen auf die Gastronomie als unverhältnismäßig. Und obwohl Schega-Emmerich sowohl mit seinem Hotel als auch als Dehoga-Kreisvorsitzender von diesem direkt betroffen ist, will er sich nicht von der AfD vereinnahmen lassen.

Anzeige

Hotelier Armin Schega-Emmerich distanziert sich ausdrücklich von der AfD

Die Partei nutze das Logo des Familienbetriebes und den dazugehörigen Schriftzug, die auf dem Foto klar zu erkennen sind, ungefragt für ihre Zwecke, so Schega-Emmerich. Dieses sei ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem der Betrieb in Gifhorn und darüber hinaus bekannt sei. „Das Foto ist nicht akzeptabel. Es wird eine Verbindung zwischen uns und der AfD hergestellt, die es nicht gibt“, distanziert sich Schega-Emmerich von der „parteipolitischen Vereinnahmung und Verunglimpfung“. Es werde ein vollkommen falscher Eindruck von seiner Familie, dem Betrieb und auch der Dehoga erweckt. „Das können wir so nicht stehen lassen“, sagt der Hotelier.

Lesen Sie auch:

Deshalb hat er, sofort nachdem er am Freitag auf den Beitrag aufmerksam gemacht wurde, einen Anwalt eingeschaltet. Ziel ist es, das Bild entfernen zu lassen. Wenn notwendig auch mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung.

Die AfD will es auf eine juristische Prüfung ankommen lassen

Ein erstes Gespräch des Anwalts mit dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Stefan Marzischewski-Drewes, der Urheber des Beitrags ist, hat jedenfalls nichts gebracht. Aus seiner Sicht sei das Foto durch die Regelungen der Panoramaöffentlichkeit gedeckt, erklärt er. Er selbst sei der Urheber, es seien keine Personen zu erkennen und auch keine Namen genannt. Dass das Deutsche Haus zu sehen ist, sei Zufall: „Ich wohne in Gifhorn und wollte einen Gifhorner Gastronomiebetrieb abbilden“, erklärt Marzischewski-Drewes. Er lasse es deshalb auf eine juristische Prüfung ankommen: „Ich kann nicht erkennen, Persönlichkeitsrechte verletzt zu haben.“

Von Christian Albroscheit