Wolfsburg/Gifhorn

Ein Sonnenuntergang auf dem Brocken und Wälder so schön wie im Märchen: Die Region in und um Wolfsburg hat so viel zu bieten – das zeigen die Urlaubsfotos unserer Leser. Denn wegen Corona verzichten in diesem Jahr viele auf Fernreisen. Die WAZ/AZ suchen auch in diesem Sommer wieder tolle Schnappschüsse aus ihrem Urlaub. Machen Sie mit!

Die Wolfsburger Allgemeine und die Aller-Zeitung suchen die schönsten Urlaubsfotos aus der Heimat. Wenn Sie ein tolles Motiv vor die Linse bekommen, zögern Sie nicht und schicken Sie uns Ihr Bild. Einzige Bedingung: Das Foto muss in diesem Jahr entstanden sein. Alle Bilder veröffentlichen wir wieder im Internet unter www.waz-online.de / www.aller-zeitung.de. Die schönsten und originellsten Aufnahmen erscheinen außerdem regelmäßig in der gedruckten WAZ und AZ.

Anzeige

Heimat-Urlaub – Bildergalerie 1:

Zur Galerie Wegen Corona ist meist Urlaub in der Heimat angesagt – hier die Fotos unserer Leser.

Mitmachen und Foto schicken – so geht’s

Nutzen Sie einfach unser Online-Formular zum Upload Ihrer Fotos. Schritt 1: Geben Sie als Überschrift „ WAZ Fotoaktion“ / „AZ Fotoaktion“ ein. In die Kurzbeschreibung zum Foto schreiben Sie, wo das Bild aufgenommen wurde und wer oder was zu sehen ist. Als Fotograf geben Sie mit vollständigem Namen die Person an, die das Bild gemacht hat. Schritt 2: Wählen Sie das Foto aus, das Sie uns schicken möchten. Schritt 3: Füllen Sie die vorgegebenen Felder aus und bestätigen, dass die WAZ / AZ Ihr Foto veröffentlichen darf. Ganz wichtig: Geben Sie Ihre vollständige Adresse und Telefonnummer an.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Heimat-Urlaub – Bildergalerie 2:

Zur Galerie Weitere Urlaubsfotos unserer Leser.

Attraktive Preise für die Gewinner

Welches das schönste Urlaubsfoto ist, entscheiden wieder die Leser: Nach Ende der Aktion können Sie online für Ihren Favoriten abstimmen. Der Gewinner wird vom Parkhotel Bad Harzburg zu einem entspannten Wochenende mit zwei Übernachtungen im Doppelzimmer eingeladen. Für den zweiten und dritten Platz gibt es einen Gutschein von einem Bau- und Gartenmarkt im Wert von 200 Euro und 100 Euro.

Von der Redaktion