Gifhorn

Die Zeit der Klagen ist für Waldbesitzer im Kreis Gifhorn offenbar vorbei. Während die Bauwirtschaft die Folgen der großen Nachfrage nach Holz im negativen Sinne zu spüren bekommt, könnten Waldbesitzer nach Jahren des Preisverfalls davon profitieren, sagt Eckard Klasen, Leiter des Forstamts Südostheide. Sie sollten aber nicht zu lange warten und auf noch höhere Preise spekulieren.

„Wir haben eine völlig andere Situation als noch vor zehn Wochen“, sagt Klasen. Drei Jahre lang hätten die Waldbesitzer darben müssen wegen eines Überangebots, der Schäden durch den Klimawandel mit Stürmen in 2017 und Anfang 2018 und den darauf folgenden Trockenschäden. Das bedeutete drei Jahre schlechte Preise. Das ist – erst einmal – Geschichte.

Baustoff-Mangel in der Bauwirtschaft: Was für Handwerk und Häuslebauer ein Problem ist, kommt den Waldbesitzern jetzt nach Jahren des Preisverfalls zu gute. Quelle: Bernd Settnik dpa Archiv

Eckard Klasen Quelle: Sebastian Preuß

„Eine erste vorsichtige Preisanhebung gab es im Januar und Februar.“ Im März habe das dann Fahrt aufgenommen. „Seit gut acht Wochen gibt es eine unheimliche Dynamik auf dem Markt.“ In einigen Segmenten mag Holz um das Doppelte teurer geworden sein, sagt Klasen über Erfahrungen der Bauwirtschaft. Im Durchschnitt spricht er von 20 bis 25 Prozent.

Sogenanntes Rundholz geht laut Klasen nach China. Schnittholz dagegen in die USA. „In großen Mengen.“ Das liege am Konjunkturprogramm, das der neue US-Präsident Joe Biden aufgelegt habe, in Verbindung mit einem Zollstreit mit Kanada. Weil der Nachbar den USA nicht mehr so viel liefere, komme nun Deutschland zum Zuge.

Darum seien Waldbesitzer vor Spekulationen gewarnt

Folge: Frisches Sägeholz ist gefragt. „Das liegt jetzt nicht mehr im Wald.“ Sondern stehe noch als vitaler Baum in Saft und Blatt. Vielen Waldbesitzern sei noch gar nicht bewusst, dass die Zeit für den Einschlag gekommen sei. Einige warteten wohl noch ab in der Hoffnung nach den mageren Jahren, dass der Preis noch weiter anziehe. „Wir raten durchaus dazu, maßvoll einzuschlagen und nicht weiter abzuwarten.“ Denn wenn in einigen Monaten plötzlich alle auf einmal im Forst ernten wollten, würden die Kapazitäten nicht mehr reichen. „Wir können nicht alle Waldbesitzer gleichzeitig bedienen. Das geht nicht.“

Viel Schadholz, wenig Sägeholz: Ein großer Teil der gefällten Fichten kommt gar nicht in die Bauwirtschaft, weil die Qualität nicht reicht. Quelle: Peter Gercke dpa Archiv

Wie bau-tauglich ist das Käfer-Holz? Von der eigenen Harz-Wanderung oder aus dem Fernsehen haben viele Gifhorner die hausgroßen Stapel gefällter Fichten am Rand der Waldwege vor Augen. Wie passt angesichts dieser Holzmassen die Nachricht vom Mangel an Holz als Baustoff in die Welt? Eckard Klasen, Leiter des Forstamts Südostheide, hat dafür eine einfache Erklärung. Dieses vom Borkenkäfer befallene Fichtenholz habe mindere Qualität. „Das geht in die Zellstoffindustrie.“ Allerhöchstens werde daraus eine Palette gezimmert. „Das ist nicht mehr sägetauglich.“ Was Waldspaziergänger nervt, freut Waldbesitzer und Förster: Die Kälte schmeckt laut Klasen nämlich auch dem Borkenkäfer nicht. „In diesem Jahr haben wir in Sachen Borkenkäfer bislang Glück.“

Klasen warnt noch vor einem weiteren Effekt. Der Preis steige auch wegen einer Art Scheinnachfrage: Wer bei A kein Holz bekomme, frage bei B, C und D auch nach. So verzeichneten A, B, C und D jeder für sich eine Nachfrage. Dieser Effekt befeuere den Preis noch einmal. Und die Bauwirtschaft könnte sich angesichts immer höherer Holzpreise in einigen Bereichen auf Alternativen besinnen und umsteigen. „Es gibt auch super wärmegedämmte Häuser aus Beton“, mahnt Klasen.

Beim Schnittholz rechnet Klasen durchaus mit wieder sinkenden Preisen. „Wenn diese Phase überwunden ist, werden wir wieder einen höheren Einschlag haben. Der Zustand, den wir jetzt mit den hohen Preisen beim Schnittholz haben, wird sich wieder einrenken.“ Das Rundholz dagegen werde wohl eher im Preis stabil bleiben oder kostbarer werden.

Landwirtschaftskammer: Das sind die Preise Für Holz gibt es in der Liste der Landwirtschaftskammer Niedersachsen eine breite Palette an Güten, Längen, Stärkeklassen und Verwendungen. Entsprechend breit ist auch die Spanne an Preisen. Hier eine Auswahl: Der Festmeter Stammholz bei Buche kostet 65 bis 120 Euro (April 2021), Fichte kommt auf 45 bis 78 Euro, Kiefer auf 52 bis 65 Euro und Eiche auf 120 bis 450 Euro (Landhausdiele 200 bis 270 Euro). Weitere Informationen bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen auf der Homepage www.lwk-niedersachsen.de/.

Holz ist Investition in die Zukunft – auch wirtschaftlich

Grundsätzlich bewertet Klasen die Zukunft des Holzes auch als Investitionsgut als sehr gut – vorausgesetzt es gelinge, in Zeiten des Klimawandels und weiterer Umwelteinflüsse die Wälder gesund zu halten. „Holz ist der nachwachsende Rohstoff, der CO2 bindet und nachhaltig speichert. Auch dann noch, wenn der Baum verbaut ist.“ Deshalb sei die Gesellschaft darauf angewiesen, dass weiterhin Holz wachse.

Von Dirk Reitmeister