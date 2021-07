Gifhorn

Alexander Kirchhoff ist praktisch mit dem Wald groß geworden. Der Spross einer in der Landwirtschaft tätigen Familie aus dem Elm schlug schnell den beruflichen Weg in Richtung Forstwirtschaft ein. Jetzt ist er neuer Büroleiter des Forstamts Südostheide in Gifhorn. Auf ihn kommt viel Arbeit zu. In einer Zeit, in der die Wälder beispiellos unter dem beschleunigten Klimawandel leiden, tritt er die Nachfolge von Christian Heine an, der nach 36 Jahren in den Ruhestand geht.

„Man hat dicht vor Augen, was mit dem Wald passiert“, sagt Kirchhoff. Er denkt unter anderem an die aktuellen Bilder der von Borkenkäfern kahl gefressenen Wälder. „Es ist erschreckend.“ Und er kann nachempfinden, was in den Betroffenen – vom Waldbesitzer bis zum Bezirksförster – vorgehen dürfte. „Es tut einem weh zu sehen, wenn Kulturen plötzlich vertrocknen, in die man viel Arbeit gesteckt hat.“

Wachwechsel im Forstamt Südostheide in Gifhorn: Leiter Eckard Klasen (Mitte) mit seinem bisherigen Büroleiter Christian Heine (r.) und dem Neuen, Alexander Kirchhoff. Quelle: Sebastian Preuß

Vorgänger Heine berichtet von Fassungslosigkeit unter den Kollegen aus den Revieren rund um Meinersen und entlang der B 188, wo der Pilz Diplodia die Kiefern gerade hektarweise tötet. „Sie wissen nicht mehr, wie sie Waldbesitzer beraten sollen.“ In seinen 36 Jahren als Büroleiter in Gifhorn ist das eine der heftigsten Umbrüche, die Heine erlebt hat. Es wird ein Schwerpunkt von Kirchhoffs Arbeit werden.

Nach einem Studium in Göttingen und einem Referendariat bei den Landesforsten war Kirchhoff wissenschaftlicher Mitarbeiter an jener Uni, sieben Jahre lang unter anderem als Projektkoordinator für Ausgleichsmaßnahmen beim Flughafen Braunschweig und drei Jahre lang Betriebsleiter eines Forstbetriebs im Elm. Als Büroleiter betreut er kein Waldrevier. Er übernimmt eher strategische Aufgaben.

Was wächst wo? Strategien für den Wald der Zukunft erarbeiten

Der 42-Jährige wird sich in Zusammenarbeit mit den Kollegen Gedanken machen, welche Baumarten auf welchen Flächen die besten Chancen haben, einen zukunftsfähigen Wald zu bilden. Er greift dabei auch auf Risikoeinschätzungen und Hochrechnungsmodelle zum Klima aus der Wissenschaft zurück. Eines sei aber klar in einem Job, der auf Jahrzehnte hinaus in die Zukunft gerichtet ist: „Wir können nicht alle Risiken voraussehen.“

Eine weitere Aufgabe Kirchhoffs wird es sein, die Stellungnahmen des Forstamts als Träger öffentlicher Belange etwa zu Bebauungspläne oder Straßenbau zu formulieren. Es ist dann seine Aufgabe, die Schutzfunktion eines Waldes gegenüber den vorgelegten Planungen zu vertreten. Er kann dann in Frage stellen, ob wirklich eine Waldfläche überbaut werden muss – und wenn ja, an welcher Stelle Ersatz geschaffen werden kann in Zeiten von Verlusten durch Umwelt- und Klimaeinflüsse.

Keine Entwarnung im Wald Die Situation in den Wäldern durch die Folgen des Klimawandels bleibt angespannt. Das kühle und nasse Frühjahr habe nur zu einer trügerischen Ruhe geführt, sagt Eckard Klasen, Leiter des Forstamts Südostheide. Die Monate April und Mai seien kühl und nass gewesen, aber im Juni seien die Borkenkäfer wieder massenweise geflogen. Auch bei den Kiefern im Westen des Landkreises Gifhorn, die vom Pilz Diplodia befallen sind, gebe es noch lange keine Entwarnung. Klasen ist froh, dass es wenigstens im Frühjahr immer wieder geregnet habe. Das habe den frisch angepflanzten Kulturen gut getan. Doch im mehr als einem Meter tiefen Boden, aus dem die Wurzeln der alten Bäume ihr Wasser schöpfen, herrsche immer noch Dürre. „Wir freuen uns über jeden Millimeter Regen, der runter kommt.“

Es geht weiter: Waldbesitzer wieder aufrichten

„Wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen“, sagt Kirchhoff. Auch im Hinblick darauf, dass der Wald nicht nur Umwelt- und Erholungsaufgaben hat. „Wald ist ein Wirtschaftsfaktor, das darf man nicht vergessen.“ Waldbesitzer müssen Erlöse generieren, damit sie Maßnahmen ergreifen können. Gerade mit Blick auf die aktuellen heftigen Klimawandel-Verluste weiß Vorgänger Heine, was auch eine wichtige Aufgabe des Büroleiters in Zusammenarbeit mit den Bezirksförstern sein wird: „Man muss die Waldbesitzer wieder aufrichten.“

Von Dirk Reitmeister