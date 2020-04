Forderung: Nazis aus Stadt-Ehrenliste streichen

Gifhorn

In der Ehrenliste der Stadt Gifhorn befinden sich Personen mit Nazi-Vergangenheit. Ex-Grünen-Chef Winfried Hatesohl fordert Verwaltung und Politik darum zum Handeln auf – und droht mit der Rückgabe seiner ihm verliehenen Ehrenplakette.

Das gab den Ausschlag

„Ich bin durch das Straßennamen-Projekt des Historikers Prof. Dr. Manfred Grieger auf das Thema gestoßen“, berichtet Hatesohl, der selbst mehr als 20 Jahre dem Gifhorner Stadtrat angehört hat und lange Zeit Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen gewesen ist.

Anzeige

Griegers Forschungsergebnisse

„Nachdem Grieger vor einigen Wochen seine Forschungsergebnisse zu den Gifhorner Straßennamen vorgestellt hat, dürfte einigen politisch aktiven Menschen in unserer Stadt bewusst geworden sein, dass viele Personen, die von Herrn Prof. Dr. Grieger als Mitglieder der NSDAP identifiziert wurden, auch in den Ehrenlisten unserer Stadt auftauchen“, bezieht Hatesohl Position.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Konkrete Beispiele

„Wider besseres Wissen oder oftmals vielleicht auch in Unkenntnis wurden diesen Personen Ehrungen zuteil, die sie nie hätten bekommen dürfen“, steht für Hatesohl fest. Der ehemalige Kommunalpolitiker nennt konkrete Beispiele: So sei der frühere Gifhorner Bürgermeister Wilhelm Thomas – er war bis 1933 SPD-Mitglied – schon 1937 mit 35 Jahren Mitglied der NSDAP geworden. Erst nach dem Krieg habe er sich wieder für die SPD engagiert.

Hatesohl nennt Namen

In der Ehrenliste der Stadt würde sich auch der ehemalige Oberkreisdirektor Dr. Friedrich Ackmann befinden. Er sei Mitglied der NSDAP und sogar SS-Untersturmführer gewesen, so Hatesohl. Der Grünen-Chef fordert weiterhin die Streichung des Ehrenbürgermeisters Herbert Trautmann aus der Liste der Geehrten. Der CDU-Politiker sei bereits 1934 mit nur 19 Jahren in die NSDAP eingetreten. Auch der frühere Schulrat und Gifhorner Heimatforscher Dr. Ulrich Roshop (bereits 1931 in die NSDAP eingetreten) und auch der langjährige Gifhorner Bürgermeister Ludwig Kratz – ebenfalls NSDAP-Mitglied – müssen nach Auffassung von Hatesohl aus der Ehrenliste entfernt werden.

Weitere Suche

„Mit Sicherheit gibt es noch ein bis zwei andere Namen, denen eine entsprechende Ehrung ebenfalls nicht zusteht“, sieht es Hatesohl als notwendig an, das Straßennamen-Projekt als Grundlage für die Durchforstung der Ehrenliste nach weiteren Nazis zu nehmen.

„Unerträglich“

„Da ich selbst Ehrenplakettenträger der Stadt Gifhorn bin, ist es für mich unerträglich, in einer Liste mit Personen aufgeführt zu sein, die Mitglieder dieser unsäglichen Partei waren“, wird Hatesohl deutlich. Er fordere darum den Rat der Stadt Gifhorn auf, den mit einer Parteimitgliedschaft in der NSDAP belasteten Personen die entsprechenden Ehrentitel zu entziehen und sie so aus den Listen zu entfernen.

Persönliche Konsequenzen

„Für mich selbst steht fest, dass ich meinen Ehrentitel zurückgeben werde, falls die NSDAP-Mitglieder nicht aus den Ehrenlisten gestrichen werden“, will Hatesohl bei Nichthandeln persönliche Konsequenzen ziehen.

Von Uwe Stadtlich