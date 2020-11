Neubokel/Wilsche

Ab Dezember werden im Raum Neubokel und Wilsche zahlreiche Bäume gefällt, besonders betroffen ist die Heidebaumart Kiefer, wie die Bezirksförsterei Sprakensehl-Meinersen des Forstamtes Südostheide mitteilt. Grund ist – wie auch am Sportplatz Seershausen – der Pilz Diplodia. Wegen der Trockenheit der vergangenen drei Sommer können sich die Bäume nicht mehr gegen den Schädling wehren.

Kündigt Fällaktionen an: Förster Henning Ibold. Quelle: Archiv

Nun müssen die befallenen Bäume möglichst schnell aus dem Bestand genommen werden. Große Freiflächen können die Folge sein. „Bei dem Anblick blutet einem das Herz“, so Henning Ibold, Förster vom Forstamt Südostheide der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. Er ist für die Beratung und Betreuung von Privatwald zuständig.

Geschwächte Bäume können sich gegen den Pilz nicht mehr zur Wehr setzen

Der Klimawandel ist in der Region angekommen. Die starke Hitze sowie der geringe Niederschlag der vergangenen Jahre schwächen die Bäume. Schadorganismen sind die Folge. Nun trifft es durch den Pilz „ Diplodia“ unerwartet auch die Kiefer. Normalerweise kommt diese mit Wärme und Trockenheit zurecht und kann sich dann auch gegen den Pilz zur Wehr setzen. Nur bei geschwächten Bäumen klappt das nicht mehr. „Der Klimawandel kommt schneller als wir je gedacht haben“, so Ibold. Zunächst verfärbt sich die Krone der Kiefer braun, und dann sterbe der Baum in kürzester Zeit ab.

Förster und Forststudenten suchen daher die Wälder nach kranken Bäumen ab. Unterstützt werden sie durch den Einsatz von Drohnen. Dabei zeigt sich das ganze Ausmaß der Katastrophe. „Dass es so schlimm ist, hätte ich nicht gedacht “, so Ibold, Diplom-Forstingenieur. Dahinter steckt nicht nur ein ökologischer, sondern auch ein wirtschaftlicher Schaden mit erheblichen Verlusten bei den Waldbesitzern. Laut Ibold decken die Einnahmen aus dem Holzverkauf derzeit nicht die Kosten der Wiederbewaldung, da durch die Wetterextreme zuviel Schadholz auf dem Markt ist.

Die Neuanpflanzung eines einen Hektar großen Mischwalds kostet bis zu 20 000 Euro

Die Neuanpflanzung eines Mischwalds in der Größe von einem Hektar – was etwa einem Fußballfeld entspricht – koste rund 15 000 bis 20 000 Euro. Für die Waldbesitzer sei es dennoch klar, dass die abgeholzten Flächen aufgeforstet werden müssen. „Der Generationenvertrag mit unseren Kindern und Enkeln verpflichtet uns, nachhaltig zu denken“, sagt einer von ihnen. Stabile Mischwälder seien teuer, aber die einzig zukunftsfähige Alternative.

