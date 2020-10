Förster: Jäger sollen mehr Rehe und Hirsche schießen

Kreis Gifhorn

Drei Dürrejahre in Folge lassen auch im Kreis Gifhorn immer mehr Bäume absterben. Das hat großflächige Neuanpflanzungen junger Bäume zur Folge, die die Förster aber verstärkt wegen Verbissschäden in Gefahr sehen. Sie fordern von den Jägern: weniger hegen, mehr jagen.

In einem Punkt gibt Eckard Klasen, Leiter des Forstamts Südostheide in Gifhorn, sogar dem in Fachkreisen so umstrittenen wie beim Bücher- und Kino-Publikum beliebten Förster Peter Wohlleben – „Das geheime Leben der Bäume“ – Recht: Die Jäger hegen mehr, als dass sie Wild schießen. „Wir haben auf einem sehr großen Teil der Flächen hohe Schalenwildbestände“, sagt Klasen. Das sei mit Blick auf die durch die Waldschäden im Zuge des Klimawandels dringend nötigen Neuanpflanzungen fatal. Denn die jungen Bäume seien ein gefundenes Fressen für Reh und Hirsch. Und 15 bis 20 Jahre alten Bäumen zögen die Tiere die Rinde in Streifen ab, was Pilzerkrankungen zur Folge habe. Für Klasen steht fest: „Die Jäger müssen mehr Verantwortung übernehmen.“

Das bleibt nicht unwidersprochen. „Ich sehe das ein bisschen anders“, sagt Jürgen Laue aus Ummern, Waldbesitzer, Landwirt, Jäger und Vorsitzender der örtlichen Forstgenossenschaft. „Wir können auch mit Wild den Wald groß werden lassen.“ Das habe seine Großelterngeneration auch hinbekommen. Und er selbst habe auch schon „mehrere Zehntausend Bäume gepflanzt“. In den benachbarten Revieren der Landesforsten, die ebenfalls höhere Abschüsse von den Jägern fordern, werde viel zu viel geschossen, beklagt Laue. Er vermisst da den Respekt und die Wertstellung gegenüber der Kreatur.

7000 Bäume neu gepflanzt: Bei Wedesbüttel schützen Gatterzäune die Jungbäume vor hungrigen Rehen. Quelle: Lea Rebuschat Archiv

Zaun schützt 7000 Jungbäume

Ernst Heumann-Gaus von der Wedesbütteler Forstgenossenschaft und seine Mitstreiter haben im Sommer mit Hilfe des Rotary Clubs Braunschweig 7 000 junge Bäume neu gepflanzt. Nach seiner Ansicht müssen deshalb nicht mehr Rehe oder Hirsche als sonst ihr Leben lassen. Denn die Forstgenossenschaft habe einen Gatterzaun darum gebaut. „Es ist sehr kostenintensiv“, räumt er ein. Doch er suche lieber das Mittelmaß. „Ich kann gut mit dem Rehwildbestand leben, der bei uns ist.“

„So viel Zäune kann man nicht aufstellen“

Klasen blickt auf die nie zuvor erlebte Herausforderung, die das massenhafte Waldsterben durch den Klimawandel mit sich bringt. Er und seine Leute müssten so viel neue Bäume anpflanzen – „so viel Zäune kann man nicht aufstellen“. Einen Hektar einzuzäunen koste allein 2 400 Euro nur für diese Schutzmaßnahme. „Das würden wir lieber in Pflanzen investieren.“

Landwirte: Mehr Wildschweine schießen Nicht nur Förster fordern von den Jägern mehr Abschüsse, sondern auch Landwirte. In ihrem Fall geht es um Wildschweine. „Unser Wunsch an die Jäger war schon immer, dass sie verstärkt Wildschweine schießen“, sagt Klaus-Dieter Böse, Geschäftsführer des Kreislandvolks in Gifhorn. „Das ist essentiell. Und durch die Afrikanische Schweinepest haben wir eine nochmal so angespannte Situation.“ Die Hausschweine-Halter seien gut vorbereitet, und Böse glaubt nicht, dass die Krankheit in die Betriebe kommen wird. „Wir haben alles dafür getan.“ Dennoch sei es wichtig, dass die Bestände an Wildschweinen reduziert werden. „Wir gehen davon aus, dass der Mensch der Hauptverbreiter ist.“ Allerdings im Zusammenspiel mit dem Wildschwein. Sein Beispiel: Reisende aus Gebieten mit der grassierenden Afrikanischen Schweinepest werfen eine Stulle mit infizierter Mettwurst oder infiziertem Schinken ins Gebüsch an einer Autobahnraststätte oder an einem Wanderrastplatz im Wald. Wildschweine stöberten solche Leckerbissen auf, steckten sich an und verbreiteten den Erreger weiter.

„Die Jägerschaft wird sich nicht verschließen“

Ernst-Dieter Meinecke, Vorsitzender der Kreisjägerschaft, sieht die Nöte der Forstwirtschaft. Deutscher Forstwirtschaftsverband und Deutscher Jagdverband arbeiteten an einem Konsenspapier. Eine Gesetzesänderung sieht vor, dass es künftig einen Mindestabschussplan für Rehwild gibt – was die Abschusszahl nach oben offener hält. „Die Jägerschaft wird sich nicht verschließen.“ Zumindest zeitlich begrenzt könnte in Brennpunkt-Gebieten, wo hohe Wildbestände Neuanpflanzungen schädigen könnten, stärker bejagt werden. Doch auch Meinecke sieht Grenzen. Die Jäger wollten nicht auf Teufel komm raus Rehe und Hirsche zur Strecke bringen. „Eine Verjüngung des Waldes ohne Zaun wird sich nicht erfüllen lassen.“

