Landkreis Gifhorn

„Wir bereiten uns auf den nächsten Einsatz vor, spätestens Ende der Woche werden wir erfahren, wo das sein wird“, sagt Olaf Daratha, Ortsbeauftragter des Gifhorner THW. In der Nacht zu vorigem Donnerstag kamen die elf Helfer vom ersten Einsatz zurück. In Stolberg leuchteten die Gifhorner unter anderem nachts die Innenstadt aus, um Plünderer abzuschrecken. Die Kläranlage erhielt dank der Freiwilligen wieder Strom. Auch voll gelaufene Keller pumpten die Gifhorner aus.

THW postet keine Fotos vom unmittelbaren Einsatzort

Mit ihrem Einsatz unter Extrembedingungen wollen sie sich nicht rühmen. „Wir stellen bewusst keine Fotos in die sozialen Medien, die direkt vom Einsatzort stammen. Man kann ja so schon erahnen, was da passiert ist“, sagt Daratha.

Der Schlamm hat der Einsatzkleidung so zugesetzt, dass sie nur mit Hilfe einer Reinigung wieder sauber zu bekommen ist. Nun wartet Daratha darauf, dass Nordrhein-Westfalen erneut die Gifhorner Hilfe anfordert. In der Zwischenzeit ist mit den jeweiligen Arbeitgebern geklärt, ob die Helfer frei gestellt werden können.

Landcafé Neubokel sammelt Spenden für Freunde

Backt für Erftstadt: Andrea Kyszkiewicz vom Landcafé Neubokel. Quelle: Sebastian Preuß

Das Leid der Menschen im Westen Deutschlands hat für unzählige Spendenaktionen im Landkreis gesorgt. Eine, die das Flut-Drama besonders bewegt, ist Andrea Kyszkiewicz. Die Chefin des Landcafé Neubokel hat 1990 in der Eifel auf einem Kreuzfahrt-Schiff gearbeitet, einige private Kontakte blieben.

Eine Freundin war unmittelbar vor der Flut noch zu Besuch in Gifhorn. „Sie lebt in Erftstadt, hatte selbst noch Glück, weil sie am Berg wohnt und nur den Keller voll Wasser hatte. Aber so viele Freunde und Nachbarn sind in Not. Da haben wir beschlossen, mit unserem Cafe zu helfen.“ Zunächst geht die Aktion bis kommenden Sonntag. Aber Andrea Kyszkiewicz ahnt, dass sie verlängert wird: „Das ist so schlimm dort, es wird lange dauern, bis alles wieder okay ist.“

„Strammer Max“: Erlös für Flutopfer

Die Neuboklerin und Mitarbeiter beteiligen sich an einem Sammelkonto, das vor Ort ganz gezielt an Notleidende geht. Am Donnerstag macht Kyszkiewicz zusätzlich abends eine Aktion, verkauft „Strammen Max“ für die Aktion. Zufällig ist das Gericht nicht gewählt. „Wir brauchen ja dort schließlich viele starke Männer“, klärt die Café-Chefin auf.

Aktuell seien Geldspenden die beste Lösung zu helfen, meint die Landcafé-Chefin. Sie freut sich, wie viele Gifhorner schon jetzt Geld gegeben haben. Wer helfen möchte mit einer Geldspende: https://paypal.me/pools/c/8BIEvPWfjH.

Bäckereien verkaufen Brot und spenden Teilerlös

In dem Sinne verfahren auch Bäcker Torsten Hacke und Bäckerei Meyer. Sie verkaufen Brot und spenden einen Teilerlös. Der Hof Isenbüttel sammelt auf dem Wochenmarkt Geld, um den Wiederaufbau einer Behinderten-Einrichtung in Sinzig zu unterstützen. Dort starben zwölf Menschen mit Handicap durch die Flut.

Auch den Lions-Club Meine-Papenteich bewegt das Schicksal der Menschen. Der neue Vorsitzende Volker Bückmann initiierte als erste Aktion seiner Präsidentschaft einen Aufruf, sich an Spenden für Flutopfer zu beteiligen. Wer helfen möchte: Lions-Förderverein Meine-Papenteich e.V., IBAN: DE62 2695 1311 0019 3685 13, Kennwort: Flutopferhilfe.

Kirchenkreis-Appell: Kollekte für Flutopfer

Trümmer in Dernau: Hier helfen die Adenbütteler. Quelle: Thomas Frey/dpa

Der Kirchenkreis ist ebenfalls bestürzt über die Folgen des Unwetters. Superintendentin Sylvia Pfannschmidt regt an, eine zusätzliche Kollekte für Hochwasseropfer zu sammeln, und verweist etwa auf folgende Spendenmöglichkeit unter https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/projekte/flut-deutschland. Und die Adenbütteler haben sich selbst zu Paten der Gemeinde Dernau ernannt und fahren regelmäßig zum Helfen dort hin, es gibt Kontakte zwischen Bürgermeisterin Doris Pölig und ihrem Kollegen Alfred Sebastian – und ein Spendenkonto der Ortsgemeinde Dernau mit der IBAN DE 08 5775 1310 1000 5625 69.

Von Andrea Posselt