Marcel Kniep wollte nicht mehr zugucken. Der 32-jährige Forstdienstleister aus Vordorf tickerte am Sonntagabend einen Aufruf über alle ihm zur Verfügung stehenden Kanäle sozialer Medien. Wenige Stunden später, am Montagmorgen um 6 Uhr, startete er mit sieben weiteren Freiwilligen aus dem Kreis Gifhorn und zahlreichem Gerät in einen Konvoi Richtung Katastrophengebiet.

Die Sonne war gerade aufgegangen, da versammelten sich am Treffpunkt in Meine Lastwagen mit Container, Mini-Radlader, Mini-Kettenbagger und Autos mit Anhängern voller Sach- und Lebensmittelspenden. Und dann ging es auch schon los in Richtung Altenahr in Rheinland-Pfalz. Doch an dem mit heimischen Helfern verabredeten Ort sollten die Freiwilligen aus dem Kreis Gifhorn, Landwirte und Bauunternehmer, nicht ankommen.

Drei Tage Hilfseinsatz für acht Freiwillige aus dem Kreis Gifhorn: Landwirte, Bauunternehmer und Forstdienstleister brachten dafür sogar eigenes Gerät mit nach Dernau an der Ahr.

In Dernau weiter ahrabwärts war Endstation. „Ich schaute in ein tiefes Loch und auf eine Steppe aus Schlamm“, beschreibt Kniep den Anblick. Eine Straße weiter ahraufwärts gibt es nicht mehr – dafür genug Arbeit auch in Dernau. So krempelten die Freiwilligen dort die Ärmel hoch.

„Am ersten Tag haben wir die Straße freigeräumt“; berichtet Fiete Köhler (21) aus Schönewörde. Dann halfen er und seine Mitstreiter beim Ausräumen der teilweise zerstörten Häuser. Selbst in den Obergeschossen war die Einrichtung von Wasser und Schlamm lädiert. „Es war alles Schrott.“ Schlamm mit dem Eimer aus dem Keller schöpfen: „Eine Herkulesaufgabe.“ Parallel dazu wurden im verwüsteten Ort Häuser abgerissen.

Die Versorgung der Helfer haben die Anwohner gemanagt

Mit den Einheimischen habe er sich sofort verstanden, sagt Kniep. „Vor Ort herrschte das komplette Chaos“, schildert Köhler. Das beschreibt den Helfern aus Gifhorn zufolge den Zustand der Gegend, aber auch teilweise die Koordination der Hilfsarbeiten. Die Lebensmittelversorgung der Gifhorner lief nicht institutionell. „Das haben die Anwohner gemanagt“, sagt Kniep.

Die Hilfsbereitschaft vor Ort sei aktuell groß, sagt Kniep. Vor allem viele junge Leute, etwa Studentengruppen, schöpften Keller leer und schabten Schlamm von den Straßen. Örtliche Bauunternehmer packten mit ihren Firmengeräten an. Viele Helfer legten Nachtschichten ein, weil tagsüber schon so viele zu Werke seien, sagt Köhler.

So entstehen neue Freundschaften fürs Leben

Die Gifhorner Helfer nehmen deshalb nicht nur Eindrücke der Zerstörung und Verwüstung mit nach Hause, sondern auch das Erlebnis der Gemeinschaft und des Zusammenhalts. Menschen, die auf einen Schlag alles verloren hätten, freuten sich über die Hilfe von Wildfremden. „Auf der Seite war es bemerkenswert“, sagt Köhler. Kniep berichtet von neuen Freundschaften, „die fürs Leben reichen“.

Von Dirk Reitmeister