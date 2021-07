Gifhorn

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann versprach neulich den Baustart für die vierspurige B 4 zwischen Gifhorn und Braunschweig für 2023. Bis dahin will der Landkreis Gifhorn für elf Millionen Euro seine Tangente umbauen. Doch bleiben nach der Flutkatastrophe, die einen beispiellosen Kraftakt zum schnellen Wiederaufbau erfordert, noch genug Bauarbeiter und Material für die Projekte hier übrig?

Nachbarn des Rötgesbütteler Bahnhofs hoffen auf eine Lärmschutzwand, Autofahrer in Gifhorn auf einen neuen Bahnübergang an der Braunschweiger Straße. Doch 1,3 Milliarden Euro braucht die Deutsche Bahn jetzt erst einmal, um in Rheinland-Pfalz 600 Kilometer zerstörte Bahnstrecken, rund 50 Brücken, 40 Stellwerke, 180 Bahnübergänge, 1 000 Oberleitungs- und Signalmaste wieder aufzubauen. Das dürfte dauern und Kapazitäten binden. Welche Auswirkungen das auf andere Bauprojekte – in Zukunft auch im Kreis Gifhorn zur Einführung des Halbstundentakts auf der Erixx-Strecke inklusive Modernisierung von Bahnübergängen – haben dürfte, wagte eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn auf AZ-Nachfrage noch nicht einzuschätzen.

Zusage vom Minister für 2023: Die vierspurige B 4 soll bald gebaut werden. Behörden rechnen nicht mit Verzögerungen durch den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe im Westen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Landrat Dr. Andreas Ebel sieht noch keine Auswirkungen auf eigene Projekte. Der Landkreis arbeite „größtenteils mit regional ansässigen Firmen, die ihren Einsatzbereich vor Ort haben und nicht deutschlandweit tätig sind. Die Bauprodukte für den Straßenbau werden ebenfalls größtenteils regional gewonnen (Mineralgüter) und hergestellt (Asphalt).“ Sollte es wider Erwarten dennoch zu zeitlichen Verzögerungen bei Baumaßnahmen an Kreisstraßen kommen, werde dies nicht oder kaum zu verkehrlichen Einschränkungen führen.

„Wir rechnen aktuell nicht mit Verzögerungen“, sagt auch Carina Eberwein von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Bei ihr klingt es so wie bei Ebel: „Wir sind hauptsächlich mit regionalen Firmen unterwegs.“ Und: „Die weitere Entwicklung müssen wir abwarten.“

Dachdecker Thomas Henke aus Gifhorn dagegen rechnet konkreter mit Auswirkungen auch auf den Kreis Gifhorn. Der plötzliche drastische Bedarf nach Baustoffen und -materialien könnte den Baustoffmangel, auf den seine Branche neulich erst aufmerksam gemacht hat, durchaus verschärfen. Doch das sei aktuell noch das kleinere Problem beim Wiederaufbau im Westen.

LSW für Hilfe im Westen bereit Als starker Schneefall mit Orkan 2005 im Münsterland hunderte Hochspannungsmasten flach gelegt hatte, forderte der Energieversorger RWE Fachleute aus ganz Deutschland zum zügigen Wiederaufbau an. Zerstörte Stromleitungen wieder aufrichten und Häuser neu anschließen: Die LSW hat nach der aktuellen Flutkatastrophe im Westen allerdings noch keine Anfrage auf Hilfe bekommen, meldet Imke Böllhoff auf AZ-Nachfrage. „Wenn wir eine Anfrage von einem Versorger aus der Krisenregion erhalten, prüfen wir, wie wir unterstützen können und machen das bei Bedarf gerne.“

„Wir haben ein Personalproblem, das weiß jeder Eigenheimbesitzer“

„Woher sollen all die Handwerker herkommen, die man jetzt auf einmal braucht?“, fragt sich Henke. Für den Praktiker ist klar: „Wir haben ein Personalproblem, das merkt jeder Eigenheimbesitzer.“

Von Dirk Reitmeister