Auslöser der Corona-Infektionen könnte eine Feier gewesen sein

Einen konkreten Anhaltspunkt gebe es noch nicht, wo sich die ersten Infizierten aus dem Flüchtlingscamp Lessien angesteckt haben könnten, aber eine Vermutung: Landrat Dr. Andreas Ebel teilt auf AZ-Anfrage mit, dass noch daran gearbeitet werde, die Infektionsketten nachzuvollziehen. „ Ausgangspunkt könnte eine Feier in der Umgebung gewesen sein“, formuliert Ebel vorsichtig – in Göttingen war es nach mehreren privaten Feiern anlässlich des Zuckerfestes zu vermehrten Corona-Infektionen gekommen.

Nach den ersten bestätigten Infektionen von Bewohnern des Camps hatte es am Freitag und Samstag und dann wieder am Pfingstmontag Tests gegeben. „Das Labor nimmt an Sonntagen und an Feiertagen grundsätzlich keine Proben an. Deswegen sind die Abstriche erst am Montag erfolgt“, erklärt Ebel die Pause am Sonntag. Bis Montag waren dann alle Personen, die sich derzeit auf dem Gelände befinden, getestet, die Ergebnisse liegen vor: Insgesamt sind 19 Personen positiv getestet, also bestätigt infiziert. „Zu den Identitäten der getesteten Personen geben wir aus Datenschutzgründen keine Auskunft“, betont Ebel – zunächst war von ausschließlich jungen Männern die Rede gewesen, was der Landrat so ausdrücklich nicht bestätigen wollte.

Zweiter Test im Zweifelsfall

Regelmäßige Kontrollen: Das Camp ist abgeriegelt. Quelle: Landkreis Gifhorn

Zurzeit sind alle 168 Bewohner des Camps – 44 Kinder inklusive – in Quarantäne. „Kurz vor Ablauf der Quarantäne werden alle nochmal auf typische Symptome überprüft und im Zweifelsfall erneut abgestrichen“, informiert Ebel. So will die Kreisverwaltung zum einen prüfen, ob im Laufe der Zeit weitere Infektionen auftreten, und zum anderen sicher gehen, dass nach Ablauf der Quarantäne-Zeit keine Ansteckungsgefahr mehr vorhanden ist.

Derweil ist das Gesundheitsamt nach wie vor dabei, die Kontaktpersonen der Infizierten zu ermitteln. Sollte sich dabei ergeben, dass dazu auch Geflüchtete gehören, die in Wohnungen untergebracht sind, „werden auch diese getestet und gegebenenfalls unter Quarantäne gestellt“, sagt der Landrat.

Situation in anderen Unterkünften

An anderen Flüchtlingsunterkünften im Landkreis – in Brome leben um die 50 Geflüchteten im Pastor-Bammel-Haus, es gibt den Clausmoorhof, und auch in der früheren BGS-Kaserne sind mehrere Flüchtlinge untergebracht – gibt es aktuell keine flächendeckenden Tests, sie stehen auch nicht unter Quarantäne. „Es wurden einzelne Abstriche genommen, und diese Bewohner sind angehalten, die Unterkunft nicht zu verlassen“, sagt Ebel.

Kritik an Sammelunterkünften Von mehreren Seiten wird inzwischen Kritik an den Sammelunterkünften laut. So meldet sich der Flüchtlingsrat zu Wort, der die Schließung solcher Lager fordert. „Die Sammelunterbringung birgt die Gefahr von Masseninfektionen und setzt Geflüchtete insofern unnötigerweise einem hohen Risiko aus“, sagte der Geschäftsführer des Rates Kai Weber dem Evangelischen Pressedienst. Und Klaus Rautenbach, Vorsitzender der Kreistagsfraktion der Grünen, erinnert: „Eigentlich ist die dezentrale Unterbringung vom Landkreis immer auch als Priorität dargestellt worden, die Unterkunft in Lessien ist eher als Reserve definiert.“ Seine Position: „Spätestens seit Ausbruch der Corona-Krise hätten die Anstrengungen des Landkreises wesentlich verstärkt werden müssen, die Bewohner dezentral unterzubringen.“ Jetzt sei mit den Corona-infizierten Personen in der Sammelunterkunft genau das passiert, wovor alle Angst hatten. Laut Pressemitteilung des Landkreises sind nun nach den ersten positiven Testergebnissen Masken und Desinfektionsmittel in die Unterkunft in Ehra-Lessien geliefert worden. „Da fragt man sich schon, was vorher passiert ist. Hatten die Bewohner in der Sammelunterkunft vorher etwa keine ausreichenden Schutzmaterialien? Das wäre mehr als bloß fahrlässig!“, empört sich Nicole Wockenfuß, sozialpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. „Wir werden einen Antrag stellen, dass die Menschen aus den Sammelunterkünften jetzt endlich sofort dezentral untergebracht werden müssen.“

Von Christina Rudert