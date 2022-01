Es ist wohl eines der größten Bauvorhaben in der Geschichte des Landkreises Gifhorn: Der Hubschrauber-Stützpunkt der Bundespolizei am Wilscher Weg wird auf Vordermann gebracht. Inzwischen steht auch schon die Rekord-Investitionssumme fest. Zudem liegt ein Zeitplan auf dem Tisch.

Mammut-Projekt: Der Bund investiert 40 Millionen Euro in den Flieger-Stützpunkt am Wilscher Weg in Gifhorn. Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)