Landkreis Gifhorn

Und plötzlich ist man mittendrin: Schwärme von schwarzen, länglichen Fliegen sorgen gerade für Gesprächsstoff in und um Gifhorn. So plötzlich, wie sie kommen, ist der Spuk meistens auch schon vorbei. Meldungen trafen bei der AZ etwa von Spaziergängern aus Westerbeck, Isenbüttel und dem Eyßelforst in Gifhorn ein. Ist das gefährlich und was sind das für Tierchen?

Stechen können die Tierchen nicht

Diplom-Biologe und Nabu-Experte Florina Preusse muss nicht lange überlegen, welche Insektenart da gerade für fuchtelnde Spaziergänger und Radfahrer sorgt: „Es müsste sich um Märzfliegen handeln. Die Tierchen gehören zur Gruppe der Zweiflügler und innerhalb dieser eher zu den Mücken als zu den klassischen Fliegen. Hier täuscht also der Name etwas.“ Entscheidende Botschaft an alle, die sich sorgen: „Die Tiere sind harmlos, können nicht stechen und sind einfach schön anzuschauen.“

Bis Mai sind die Fliegen in Schwärmen unterwegs

Die Märzfliege firmiert in Fachkreisen auch unter den Namen Märzhaarmücke, Markusfliege und Markushaarmücke. Bevorzugt treten sie an eher offenen Geländestellen in der Nähe von Wasser auf. Die Tierchen, die vor allem wegen ihr unüblichen Größe von bis zu elf Millimetern auffallen, treten übrigens nur kurz in Erscheinung. Laut Wikipedia fliegen sie „wegen ihrer Geselligkeit Ende März bis Mai in Schwärmen aus“.

Problematisch sind die Fliegen auch nicht für den Wald

„Diese Fliegen sind vollkommen ungefährlich, es kann höchstens unangenehm sein, in einen Schwarm zu geraten“, sagt auch Knut Sierk, Sprecher Region Nordost der Niedersächsischen Landesforste. Auf Probleme der heimischen Wälder jedenfalls deute das Phänomen nicht hin.

Von Andrea Posselt